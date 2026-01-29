Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 29 de enero

El dólar oficial se mantuvo igual que ayer, luego de una racha de tres jornadas consecutivas al alza.
El dólar oficial cerró este jueves a $1.415 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de miércoles sin cambios que cortó una racha de tres jornadas consecutivas al alza. Por su parte, el blue bajó $10 y se ubicó en los $1.475, mientras que el mayorista se acerca lentamente a los $1.500. El dólar MEP, en tanto, toca su menor nivel en dos meses.
En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.
Este escenario es aprovechado por el Banco Central (BCRA) para comprar divisas. Las reservas se incrementaron en u$s380 millones en esta última rueda y cerraron en u$s46.159 millones, luego de que la autoridad comprara u$s33 millones en el Mercado Libre de Cambio (MLC) y gracias a la fuerte suba del oro (+4,4%).
El presidente Javier Mileivolvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual. En una reciente entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó a $1.414,63 para la compra y $1.465,082 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.444,50.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.904,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1.507,86, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.458,88.