Horóscopo de hoy, viernes 6 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Tiene cierto desasosiego, quizá persiga un amor inaccesible. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Su eficacia en el trabajo es indiscutible. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Recuerde, cuide a diario el amor. Hoy es el día de mover su dinero, consulte con su banco. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Tenga cuidado con su cabeza.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Déjese de remordimientos y gástese el dinero en ese capricho. Con organización, la producción será mayor. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Amar no significa solo recibir, también hay que dar. Le llegará una bonificación económica. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. Cuidado con el sol, proteja su piel.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

La necesidad de cariño le hace llamar la atención de sus amigos. Sorprenda a todos con el plan de ahorro que ha diseñado. Ambiente tenso en el trabajo, sea cauto y prevenido. Un pequeño sacrificio en las comidas le devolverá su figura.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Se aproximan buenos tiempos para el amor. Un familiar estará dispuesto a avalarle para un crédito. Vida profesional enriquecedora. Modérese con el café y otras bebidas excitantes.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su pareja estará muy complaciente, disfrútelo. Económicamente, la suerte está a la vuelta de la esquina. Su olfato para los negocios le llevará a buen puerto. No realice demasiadas actividades domésticas, descanse.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Desconfíe de las facilidades para obtener dinero rápido. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Juegue a la lotería, la suerte le favorece. En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida de otro color. Buen momento económico, pero cuidado con los gastos. Está en su mejor momento laboral, siga así. Vigile la caducidad de los alimentos que ingiera.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Esa relación que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Sea consciente de los errores que le han costado dinero. Ningún problema en el trabajo, pero insista con sus proyectos. Relaje sus músculos y su mente.

