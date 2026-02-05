IR A
La Coqueta se operó en Chile y quedó irreconocible: las imágenes de la transformación

La influencer Ariana Agostina Soria sorprendió a sus seguidores con un cambio radical en su apariencia.

La influencer sorprendió con una transformación radical en su rostro.

La influencer sorprendió con una transformación radical en su rostro.

Redes sociales

La influencer Ariana Agostina Soria, más conocida como "La Coqueta", se fue de gira como cantante a Chile, aprovechó para operarse la cara y quedó irreconocible.

Beto Casella aseguró que la panelista está perdidamene enamorada de él.
La clínica encargada del procedimiento dio a conocer el paso a paso de la cirugía estética, compartió las imágenes de la transformación y detalló que le hicieron una "atenuación de ojeras, proyección de pómulos y corrección de labios".

Desde Aroca Clinic aclararon que "se sugirió retirar el ácido hialurónico previamente aplicado en nariz, contorno mandibular y mentón", pero que la paciente decidió que no quería hacerlo.

La mediática, que se caracteriza por su amor propio, se definió a sí misma: "Yo me siento mujer desde los 6 años, desde que tengo conciencia, pero bueno, ahora estoy de una forma que me gusta mirarme al espejo. Veo mi pelo largo, mi cara, mi cuerpo y me encanta. Yo fui gay, bisexual, fui de todo, pero como que siempre me faltaba algo, y me hice trans y no me faltó más nada".

¿Quién es La Coqueta?

La influencer trans Ariana Agostina Soria se hizo popular en TikTok e Instagram por compartir escenas de su vida diaria con humor, incluido su proceso de transición, y se hizo viral por su videos en los que canta. La joven de 20 años nació en Monte Grande, participó de programas de streaming y genera contenidos exclusivos para plataformas para adultos. Con una personalidad histriónica, tuvo un cruce mediático con el influencer chileno Tío René donde se defendió de la transfobia. A finales de 2025 hizo una serie de éxitos de la cantante mexicana Selena, con covers de Como la Flor y La Llamada.

