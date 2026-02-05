La Coqueta se operó en Chile y quedó irreconocible: las imágenes de la transformación

La influencer Ariana Agostina Soria, más conocida como "La Coqueta", se fue de gira como cantante a Chile, aprovechó para operarse la cara y quedó irreconocible.
La influencer Ariana Agostina Soria, más conocida como "La Coqueta", se fue de gira como cantante a Chile, aprovechó para operarse la cara y quedó irreconocible.
La clínica encargada del procedimiento dio a conocer el paso a paso de la cirugía estética, compartió las imágenes de la transformación y detalló que le hicieron una "atenuación de ojeras, proyección de pómulos y corrección de labios".
Desde Aroca Clinic aclararon que "se sugirió retirar el ácido hialurónico previamente aplicado en nariz, contorno mandibular y mentón", pero que la paciente decidió que no quería hacerlo.
La mediática, que se caracteriza por su amor propio, se definió a sí misma: "Yo me siento mujer desde los 6 años, desde que tengo conciencia, pero bueno, ahora estoy de una forma que me gusta mirarme al espejo. Veo mi pelo largo, mi cara, mi cuerpo y me encanta. Yo fui gay, bisexual, fui de todo, pero como que siempre me faltaba algo, y me hice trans y no me faltó más nada".
La influencer trans Ariana Agostina Soria se hizo popular en TikTok e Instagram por compartir escenas de su vida diaria con humor, incluido su proceso de transición, y se hizo viral por su videos en los que canta. La joven de 20 años nació en Monte Grande, participó de programas de streaming y genera contenidos exclusivos para plataformas para adultos. Con una personalidad histriónica, tuvo un cruce mediático con el influencer chileno Tío René donde se defendió de la transfobia. A finales de 2025 hizo una serie de éxitos de la cantante mexicana Selena, con covers de Como la Flor y La Llamada.