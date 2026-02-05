La Coqueta se operó en Chile y quedó irreconocible: las imágenes de la transformación La influencer Ariana Agostina Soria sorprendió a sus seguidores con un cambio radical en su apariencia. + Seguir en







La influencer sorprendió con una transformación radical en su rostro. Redes sociales

La influencer Ariana Agostina Soria, más conocida como "La Coqueta", se fue de gira como cantante a Chile, aprovechó para operarse la cara y quedó irreconocible.

La clínica encargada del procedimiento dio a conocer el paso a paso de la cirugía estética, compartió las imágenes de la transformación y detalló que le hicieron una "atenuación de ojeras, proyección de pómulos y corrección de labios".

Desde Aroca Clinic aclararon que "se sugirió retirar el ácido hialurónico previamente aplicado en nariz, contorno mandibular y mentón", pero que la paciente decidió que no quería hacerlo.

La mediática, que se caracteriza por su amor propio, se definió a sí misma: "Yo me siento mujer desde los 6 años, desde que tengo conciencia, pero bueno, ahora estoy de una forma que me gusta mirarme al espejo. Veo mi pelo largo, mi cara, mi cuerpo y me encanta. Yo fui gay, bisexual, fui de todo, pero como que siempre me faltaba algo, y me hice trans y no me faltó más nada".