Juegos Olímpicos de Invierno 2026: denuncian que algunos saltadores de esquí se agrandan el pene para volar más lejos Los responsables antidopaje de los JJOO de Milán-Cortina 2026 confirmaron que iniciarán una investigación sobre el inusual método que estarían utilizando los competidores. Las sospechas apuntan al uso de inyecciones de ácido hialurónico. Por







Marius Lindvik, figura de élite y uno de los implicados.

Los responsables antidopaje de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 confirmaron este jueves que iniciarán una investigación sobre un inusual método que estarían utilizando saltadores de esquí. Las sospechas apuntan al uso de inyecciones para aumentar el tamaño del pene con el fin de obtener beneficios deportivos mediante la modificación de la indumentaria.

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, se comprometió a profundizar en el caso ante la popularidad de la disciplina en su país natal. “El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que les prometo que voy a ponerme con esto”, afirmó en rueda de prensa al ser consultado sobre las denuncias publicadas originalmente en la prensa alemana.

La teoría sostiene que el aumento del tamaño del pene mediante ácido hialurónico permitiría a los atletas ampliar la superficie de sus trajes reglamentarios. Al ganar volumen en esa zona, se generaría una mayor resistencia al aire, lo que facilitaría vuelos más prolongados y aterrizajes a una mayor distancia del punto de partida.

Desde la dirección técnica de la AMA, Olivier Niggli admitió desconocer los detalles específicos de la física del salto, pero fue tajante sobre la postura del organismo. “Examinaremos toda información para ver si está relacionada efectivamente con el dopaje”, aseguró, vinculando el rendimiento deportivo con cualquier alteración física artificial que busque vulnerar las reglas.

El antecedente médico aportado por especialistas indica que es posible generar un incremento temporal mediante inyecciones de parafina o ácido hialurónico, aunque advierten sobre los riesgos para la salud. La normativa de la Federación Internacional de Esquí (FIS) es sumamente estricta con las medidas de los maillots, que deben ajustarse a la anatomía real de cada competidor.