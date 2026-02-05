Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

La ira del conductora Esteban Mirol a Marixa Balli, sugiriendo que "debe oler a freeshop y a Miami", después que ella criticó al ministro de Economía, Luis Caputo y la crisis textil en Argentina, ella recordó: "Me invitó a salir dos veces y lo rechacé".
La bailarina se sintió atacada sin razón por el locutor que recordó su pasado de feriante en La Salada, como algo desleal: "Ayer me puse a pensar qué le pudo haber pasado a este hombre para conmigo, por tanta agresividad y tanta maldad", empezó en el programa de Georgina Barbarossa.
Agregó: "Yo me había olvidado porque nunca lo tuve en mi radar... No es mi tipo. A lo mejor se sintió muy rechazado", fue la explicación de la mediática.
El comentario dejó helados a los integrantes de A la Barbarossa, en Telefe, ya que nadie conocía este amor no correspondido del pasado entre los famosos.
La panelista que cerró su local de ropa sobre la Avenida Rivadavia, en Flores, por la baja de las ventas, aunque aclaró que va a cambiar de rubro, aprovechó para dar por cerrado el tema de su paso por la feria de ropa de Lomas de Zamora: "Este señor habla de un montón de cosas. Bueno, vayan e investiguen. Que no me meta a mí en un título".