Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado" El debate en el programa de Georgina Barbarossa empezó con la crisis textil en Argentina y la importación de ropa y terminó destapando el romance menos pensado.







La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor. Redes sociales

La ira del conductora Esteban Mirol a Marixa Balli, sugiriendo que "debe oler a freeshop y a Miami", después que ella criticó al ministro de Economía, Luis Caputo y la crisis textil en Argentina, ella recordó: "Me invitó a salir dos veces y lo rechacé".

La bailarina se sintió atacada sin razón por el locutor que recordó su pasado de feriante en La Salada, como algo desleal: "Ayer me puse a pensar qué le pudo haber pasado a este hombre para conmigo, por tanta agresividad y tanta maldad", empezó en el programa de Georgina Barbarossa.

Agregó: "Yo me había olvidado porque nunca lo tuve en mi radar... No es mi tipo. A lo mejor se sintió muy rechazado", fue la explicación de la mediática.

El comentario dejó helados a los integrantes de A la Barbarossa, en Telefe, ya que nadie conocía este amor no correspondido del pasado entre los famosos.