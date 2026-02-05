IR A
IR A

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

El debate en el programa de Georgina Barbarossa empezó con la crisis textil en Argentina y la importación de ropa y terminó destapando el romance menos pensado.

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Redes sociales

La ira del conductora Esteban Mirol a Marixa Balli, sugiriendo que "debe oler a freeshop y a Miami", después que ella criticó al ministro de Economía, Luis Caputo y la crisis textil en Argentina, ella recordó: "Me invitó a salir dos veces y lo rechacé".

El Mini tenia 64 años.
Te puede interesar:

De qué murió Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar

La bailarina se sintió atacada sin razón por el locutor que recordó su pasado de feriante en La Salada, como algo desleal: "Ayer me puse a pensar qué le pudo haber pasado a este hombre para conmigo, por tanta agresividad y tanta maldad", empezó en el programa de Georgina Barbarossa.

Agregó: "Yo me había olvidado porque nunca lo tuve en mi radar... No es mi tipo. A lo mejor se sintió muy rechazado", fue la explicación de la mediática.

La panelista que cerró su local de ropa sobre la Avenida Rivadavia, en Flores, por la baja de las ventas, aunque aclaró que va a cambiar de rubro, aprovechó para dar por cerrado el tema de su paso por la feria de ropa de Lomas de Zamora: "Este señor habla de un montón de cosas. Bueno, vayan e investiguen. Que no me meta a mí en un título".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pablo Quirno anunció la firma del acuerdo.

El Gobierno firmó un acuerdo de comercio e inversión con Estados Unidos: "Argentina será próspera"

Naguan Tica, en Córdoba.

Turismo en Argentina: la reserva natural para descansar con camping y arroyos

Pablo Quirno y Christopher Landau firmaron un acuerdo.

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de minerales críticos para "ratificar su asociación estratégica"

Un destino ideal para quienes buscan relajación, entretenimiento familiar y eventos festivos durante todo el año.

Turismo en Argentina: el sitio perfecto que celebra la fiesta regional de la cerveza artesanal

El carnaval de Gualeguaychú es una de las mayores atracciones turísticas.

Feriado de Carnaval 2026: cuánto falta para el fin de semana extra largo de febrero

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

últimas noticias

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

Hace 20 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

Hace 29 minutos
Costa Atlántica 2026.

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: las mejores 3 playas secretas que podés conocer

Hace 30 minutos
Paris Hilton, en 2026

Qué fue de la vida de Paris Hilton: de las fiestas a ser madre

Hace 32 minutos
La importancia del desayuno en la longevidad.

Por qué desayunar temprano puede afectar a la longevidad según un estudio

Hace 33 minutos