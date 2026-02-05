Fatal choque en la Ruta 60: un nene de 12 años murió y su hermana de 2 lucha por su vida El accidente entre el auto y el camión ocurrió en el km 569, entre Carhué y Guaminí mientras la familia oriunda de Berazategui volvía de sus vacaciones en Bariloche. Por + Seguir en







Un fatal accidente entre un Peugeot 308 y un camión Mercedes Benz ocurrió en el kilómetro 569 de la Ruta provincial 60, en le tramo que une las localidades de Carhué y Guaminí. Un nene de 12 años murió y su hermana de 2 se encuentra luchando por su vida en el hospital. La familia regresaba de sus vacaciones en la ciudad de Bariloche.

El vehículo donde viajaba la familia oriunda de Berazategui, era conducido por una mujer de 31 años que estaba acompañada por su pareja de 40 años, otro joven de 19 años y dos menores de edad. El camión con remolque que circulaba desde Buenos Aires hacia Río Negro, era conducido por un hombre de 46 años, del que no se conocieron mayores detalles.

La impactante colisión movilizó tres dotaciones de bomberos voluntarios de Carhué, la policía local y personal médico de la zona. Bautista Alegre, el menor de 12 años, fue derivado de urgencia y falleció poco después de ser ingresado al hospital. Mientras que su hermana de 2 año, Hanna Olivia Alegre, fue trasladada al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde permanecía internada en terapia intensiva.

Por otra parte, según los reportes del caso, la madre de los chicos sufrió una fractura en una pierna mientras que su pareja, el hombre de 40 años, solo tuvo heridas leves. Los peritos policiales investigan la zona del accidente para determinar si influyeron factores climáticos como las lluvias en la zona y si existió una maniobra de sobrepaso fallida.

En cuanto a la causa, la lleva la Unidad Fiscal N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen bajo la carátula de Homicidio culposo y Lesiones culposas. La investigación prosigue con la recopilación de pericias y toma de testimonios para determinar responsabilidades en el hecho, mientras se espera la evolución médica de la menor internada en Bahía Blanca. Mientras tanto, los vecinos de la localidad de Berazategui se organizaron y realizaron una colecta solidaria para ayudar a la familia.