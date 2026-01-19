El FMI mantiene su proyección de crecimiento para la Argentina: 4% en 2026 y 2027

El Fondo Monetario Internacional actualizó su Panorama Económico Mundial, que conserva las expectativas previas para el país. En cuanto a la economía mundial, analizó que hay una evolución "firme" pero bajo presiones significativas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó su Panorama Económico Mundial , en el que mantiene las perspectivas para Argentina , que contemplan un crecimiento del 4% en 2026 y 2027 , a la vez que consideró que la economía mundial está en una senda de expansión "firme", pero bajo presiones significativas. Además, ubicó al país entre las economías con mejor desempeño relativo a nivel global en los próximos dos años.

En su informe presentado este lunes en Bruselas, el organismo pronosticó que el crecimiento de la economía argentina será superior al promedio mundial, que se ubica en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027 . También se ubica por encima de las principales economías de América Latina.

De acuerdo con un cuadro anexo del informe, que releva las previsiones para 30 economías que concentran la mayor parte del PBI mundial, la Argentina se ubica como la undécima economía con mayor crecimiento proyectado . Solo es superada por países como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita, entre otros mercados emergentes de fuerte dinamismo.

Para América Latina y el Caribe, el FMI prevé que el crecimiento se moderará a 2,2% en 2026 y repuntará a 2,7% en 2027, a medida que las economías converjan hacia su producto potencial desde distintas posiciones cíclicas. En ese contexto, la Argentina aparece como uno de los casos con mayor expansión prevista .

El FMI anticipa un escenario global que combina señales positivas y riesgos latentes . Por un lado, destaca que el principal motor del crecimiento es la inversión en tecnología y en inteligencia artificial , especialmente en Estados Unidos y Asia, que ha permitido sostener el nivel de actividad pese a las tensiones comerciales y geopolíticas.

En América Latina y el Caribe, se proyecta que el crecimiento se modere al 2,2% en 2026 y que repunte hasta el 2,7% en 2027, conforme los países de la región se aproximan al nivel potencial desde diferentes posiciones cíclicas. Proyeccones por región: https://t.co/zVTHqhwyAJ pic.twitter.com/g2C7t2yGxG

Sin embargo, el organismo advierte que el precio del petróleo seguirá bajo presión. Tras una caída de 14,2% el año pasado, el valor promedio del crudo retrocedería otro 8,5% en 2026 y apenas se recuperaría 0,1% en 2027. Este escenario representa un desafío para la Argentina, en particular para el desarrollo de Vaca Muerta y el ingreso de divisas por exportaciones energéticas.

En cuanto a las condiciones financieras, se mantuvieron estables, con la actitud de los inversionistas contribuyendo a altos precios de las acciones y diferenciales de crédito reducidos. La volatilidad en el mercado de renta variable en noviembre de 2025 se debió a preocupaciones sobre los rendimientos futuros en el sector de la IA. Las empresas de IA representan una proporción considerable de la capitalización del mercado de acciones y son un motor clave del gasto de capital empresarial.

En el contexto de las políticas, el FMI enfatiza la importancia de restablecer la capacidad fiscal y mantener la sostenibilidad de la deuda pública, especialmente ante las persistentes necesidades de gasto. Para el organismo, se requiere un compromiso creíble de consolidación a mediano plazo, con esfuerzos para afianzar los ingresos fiscales, racionalizar los gastos y reforzar la eficiencia del gasto. Los bancos centrales deben adaptar la política monetaria para salvaguardar la estabilidad de precios, y la comunicación clara y coherente es crucial en un entorno impredecible.