Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de febrero

El oficial opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, luego de cerrar enero con caída de $15.

Por
El dólar oficial acumuló una baja de $15 en enero.

El dólar oficial acumuló una baja de $15 en enero.

El dólar oficial cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, luego de una semana marcada por la estabilidad cambiaria que acumuló un alza de $10. Por su parte, el blue se ubicó en los $1.470, mientras que el mayorista se acercó lentamente a los $1.500.

El dólar oficial cierra el mes abajo de los $1.500. 
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de enero

En esta línea, el mayorista se ubicó a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

Este escenario es aprovechado por el Banco Central (BCRA) para comprar divisas. Las reservas se incrementaron en u$s380 millones en esta última rueda y cerraron en u$s46.159 millones, luego de que la autoridad comprara u$s33 millones en el Mercado Libre de Cambio (MLC) y gracias a la fuerte suba del oro (+4,4%).

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual. En una reciente entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial deja atrás un enero de calma cambiaria.

El dólar oficial deja atrás un enero de calma cambiaria.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.414,11 para la compra y $1.465,01 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.447.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1.492,30 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.460,32.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.448.

