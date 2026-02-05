5 de febrero de 2026 Inicio
Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 6 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 6 de febrero de 2026 con respecto las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

El sistema Mi Anses permite controlar el estado de los préstamos otorgados por el organismo.
Créditos de ANSES: cómo consultar las cuotas pendientes de pago

ANSES: Asignaciones de pago único

ANSES detalló que las titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización del DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.

ANSES: Desempleo Plan 2

Los beneficiarios de Desempleo Plan 2 podrán cobrar el monto de Enero hasta el 12 de febrero, sin importar la culminación de DNI.

