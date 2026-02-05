Beto Casella confesó que hubo amor con Edith Hermida: "está perdidamente enamorada de mí" El conductor de Bendita reveló detalles de su relación con su histórica compañera y fue picante en sus declaraciones. También se refirió a otros romances con figuras del ambiente televisivo. + Seguir en







Beto Casella aseguró que la panelista está perdidamene enamorada de él.

El conductor del exitoso ciclo Bendita TV se refirió una vez más a los rumores de romance con su histórica compañera Edith Hermida y fue categórico en sus declaraciones a riesgo de parecer soberbio: "está perdidamente enamorada de mí". Además, Beto Casella habló de su salida de canal 9 y lo que significó para la panelista su partida. También fue consultado por otros amoríos con figuras del ambiente televisivo.

Beto Casella aprovechó su paso por Intrusos (América) para promocionar su vuelta a la televisión y su debut en esa pantalla. El conductor no pudo esquivar las preguntas sobre el supuesto romance que habría mantenido con su colega Edith Hermida y sostuvo que la panelista, ahora conductora del ciclo, “está perdidamente enamorada de él”.

“No quiero sonar jactancioso ni agrandado, pero lo hemos charlado hasta en grupo. Ella se pone sus escudos”, aseguró Casella que además expresó que tenía muy buena química con su compañera debido a la complicidad y al “juego físico” constante en la relación que supieron llevar al aire.

No obstante, fue categórico al marcar la intensidad que manejaba Hermida tras su salida del programa y comparó su reacción con una recordada escena de la película "Los Puentes de Madison", entre Meryl Streep y Clint Eastwood. "Ese último día que compartimos al aire, se fue y le digo 'cómo no me decís vamos a comer' y después entendí que eran Los Puentes de Madison, era Meryl Streep", ironizó.

Meryl Streep y Clint Eastwood - Los Puentes de Madison Cuando le preguntaron si él estuvo enamorada de su compañero fue tajante: “¿Si estuve enamorado? No. Pero sí hubo mucha empatía, mucha afinidad y contacto físico”. Casella negó la existencia de una relación sentimental, pero destacó la complicidad que tuvo con su colega, así como los gestos amorosos que eran parte de la dinámica habitual del programa, como los “besos en tono de broma”.

Los rumores de romance del conductor con figuras del ambiente televisivo son varios, por lo que Casella recordó un vínculo pasado con la periodista Marcela Tauro y aprovechó para remarcar que está en pareja estable con Carolina Wylerv desde 2014. Casella vuelve a la televisión pero no se conoce aún el nombre del ciclo que conducirá aunque se filtró que el posible nombre podría ser BTV, Buena Televisión, un formato de la productora Mandarina Contenidos que buscará instalarse como uno de los ejes del prime time nocturno. El programa saldrá al aire el miércoles 18 de febrero a las 22 y se emitirá de lunes a viernes donde se abordarán temas de actualidad, humor y análisis mediático.