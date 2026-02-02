Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de febrero

+ Seguir en

El oficial opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación luego de cerrar enero con una caída de $15.

El dólar oficial se mueve sin grandes altibajos en los primeros meses de 2026.

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación , luego de una semana marcada por la estabilidad cambiaria en la que acumuló un alza de $10 . Por su parte, el blue se ubica en los $1.470, mientras que el mayorista se acerca lentamente a los $1.500.

El dólar arranca febrero estable tras un enero a la baja

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade , con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual . En una reciente entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

El dólar oficial cotiza a $1.414,11 para la compra y $1.465,01 para la venta.

El dólar oficial acumuló una baja de $15 en enero.

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.447.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.492,30 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.460,32.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.448.