Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de febrero

El oficial opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación luego de cerrar enero con una caída de $15.

El dólar oficial se mueve sin grandes altibajos en los primeros meses de 2026.

El dólar oficial se mueve sin grandes altibajos en los primeros meses de 2026.

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana marcada por la estabilidad cambiaria en la que acumuló un alza de $10. Por su parte, el blue se ubica en los $1.470, mientras que el mayorista se acerca lentamente a los $1.500.

El dólar oficial acumuló una baja de $15 en enero.
En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual. En una reciente entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

El dólar oficial acumuló una baja de $15 en enero.

El dólar oficial acumuló una baja de $15 en enero.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.414,11 para la compra y $1.465,01 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.447.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.492,30 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.460,32.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.448.

