Mauro Icardi le agradeció su récord en Turquía a la China Suárez: "Sin su amor, nada de esto sería posible"

El futbolista se convirtió en el máximo goleador extranjero del Galatasaray y destacó el compañerismo de la actriz en su carrera.

La China Suárez y Mauro Icardi.

Mauro Icardi rompió el récord de cantidad de goles convertidos por un jugador extranjero en el Galatasaray y realizó una publicación en Instagram para agradecerle a todas las personas que lo hicieron posible. A la China Suárez, su novia, le dedicó un párrafo.

Luego de las dos oraciones para sus hijas, Icardi definió a la actriz como "la persona que estuvo cuando no había luces, ni aplausos, ni certezas" y aseguró: "Esté presente también es suyo, porque sin su amor, su fuerza y su compañía, nada de esto habría sido posible".

Embed - on Instagram: "Querido @galatasaray , Llegué hace poco más de 3 años, en un momento difícil, en años donde las cosas no estaban saliendo como todos soñaban. Pero desde el primer día sentí algo distinto, sentí que este club no se elige.. se siente, se vive, se lleva en el alma. Juntos pudimos revertir la historia, juntos volvimos a creer y juntos le devolvimos a esta hinchada lo que se merecía.. alegrías, campeonatos, copas y noches que quedarán para siempre en la memoria. Estos 3 años fueron simplemente magníficos, intensos, reales, llenos de emociones que no se explican con palabras. Hoy entro en la historia de este grandísimo club como el Máximo Goleador Extranjero. Un logro personal que no existiría sin ustedes, sin esta camiseta, sin este estadio, sin esta gente que me hizo sentir en casa desde el primer día que pisé Estambul. Lo nuestro no es un amor como cualquier otro, es un amor que no se razona, se siente. Es conexión, respeto, pasión y gratitud. Estoy seguro de que todo el amor que me dieron se transforma hoy en este pedacito de historia que construimos juntos. Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, al staff médico y a cada persona que trabaja día a día detrás de cámara para que todo esto sea posible. Gracias infinitas a la hinchada que convirtió cada partido en una final y cada gol en una fiesta eterna. Y sobre todo gracias infinitas a mis dos hijas por acompañarme en mis primeros años, cada partido alentándome, y hoy por circunstancias de la vida a la distancia, pero siempre presentes. También quiero agradecer a la persona que estuvo cuando no había luces, ni aplausos, ni certezas. A la mujer que me sostuvo en el peor momento, que me ayudó a levantarme cuando parecía imposible, que me acompañó cada segundo y creyó en mí incluso cuando yo dudaba. Ella fue parte silenciosa de cada entrenamiento, de cada decisión y sobretodo fue quien más me ayudó a luchar para este regreso. Esté presente también es suyo, porque sin su amor, su fuerza y su compañía, nada de esto habría sido posible. Galatasaray no es parte de mi carrera, Galatasaray es parte de mi vida. Y ella @sangrejaponesa es parte de lo que soy hoy. Gracias eternas e infinitas "
"La mujer que me sostuvo en el peor momento, que me ayudó a levantarme cuando parecía imposible, que me acompañó cada segundo y creyó en mí incluso cuando yo dudaba", enumeró el futbolista y agregó: "Fue parte silenciosa de cada entrenamiento, de cada decisión y sobretodo fue quien más me ayudó a luchar para este regreso".

Icardi concluyó: "Galatasaray no es parte de mi carrera, Galatasaray es parte de mi vida. Y ella (la China Suárez) es parte de lo que soy hoy".

Suárez le dedicó una publicación al tema, orgullosa por el logro de su pareja. “Feliz récord amor mío”, escribió junto a un emoji de corazón rojo y le deseó: “Que vengan muchos más. Te amo”.

En La mañana con Moria, la modelo había reconocido que en Turquía es "la novia de", que no tiene "ni nombre" y le "encanta". "Me encanta eso, que él sea el protagonista, que le vaya bien y que la gente lo quiera tanto", aseguró y remarcó: "Me siento cómoda con eso y con salir un poco del centro porque estuve muy expuesta desde chica".

Los otros agradecimientos de Mauro Icardi

El jugador de fútbol también adjudicó el triunfo al respaldo de la hinchada del club, a sus compañeros, al cuerpo técnico, al equipo médico y "a cada persona que trabaja día a día detrás de cámara para que todo esto sea posible".

"Y sobre todo gracias infinitas a mis dos hijas por acompañarme en mis primeros años, cada partido alentándome, y hoy por circunstancias de la vida a la distancia, pero siempre presentes", remarcó el exmarido de Wanda Icardi en referencia a Francesca e Isabella.

