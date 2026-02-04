4 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 4 de febrero

Tras un enero a la baja, la divisa estadounidense cerró a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación y atraviesa el inicio de febrero con estabilidad. El blue subió $5.

El dólar oficial se mantuvo estable durante este miércoles. 

El dólar oficial cotizó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de haber caído $5 en la rueda del martes, con lo que eliminó la suba del lunes. Por su parte, el blue, tras un leve incremento, se ubicó en $1.450, cerca del mayorista.

El techo de la banda de flotación se elevó hasta los $1.567,85 en febrero.
El dólar oficial volvió a bajar y el blue se mantuvo estable en el inicio de febrero

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

La banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, y este lunes, primera rueda de febrero, el techo se elevó hasta los $1.567,85.

El dólar oficial se mantiene sin grandes sobresaltos.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.415,18 para la compra y $1.465,67 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.446.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.493,81 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.457,29.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.473.

