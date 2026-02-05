5 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 5 de febrero

Luego de varios días sin movimientos, el oficial bajó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Luego de varios días sin cambios, el dólar oficial bajó $5.

El dólar oficial cotizó este jueves a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de miércoles sin cambios, en una semana marcada por la estabilidad. Por su parte, el blue, tras un leve incremento, se ubicó en $1.440, cerca del mayorista.

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

La banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, y este lunes, primera rueda de febrero, el techo se elevó hasta los $1.567,85.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1416,76 para la compra y $1467,01 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.442.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.501,46 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.460,80.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.473.

