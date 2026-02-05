Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 5 de febrero

+ Seguir en

Luego de varios días sin movimientos, el oficial bajó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Luego de varios días sin cambios, el dólar oficial bajó $5.

El dólar oficial cotizó este jueves a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación , luego de una rueda de miércoles sin cambios , en una semana marcada por la estabilidad. Por su parte, el blue, tras un leve incremento, se ubicó en $1.440, cerca del mayorista.

El dólar se mantuvo estable, aunque por encima de los $1.450

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade , con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

La banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, y este lunes, primera rueda de febrero, el techo se elevó hasta los $1.567,85.

El dólar oficial cotizó a $1416,76 para la compra y $1467,01 para la venta.

El dólar oficial atraviesa el inicio de febrero con estabilidad.

La divisa estadounidense operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.442.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.501,46 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.460,80.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.473.