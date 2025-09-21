21 de septiembre de 2025 Inicio
El Financial Times volvió a cuestionar la política económica de Javier Milei: "Esta dinámica es insostenible"

El medio británico, referente en el mundo financiero global, hizo referencia a los más de u$s1.100 millones que el Banco Central tuvo que vender en la semana para contener la presión sobre el dólar. Habló de un contexto con incertidumbre política que ha "sacudido los mercados".

Por
Javier Milei viajará a los Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria. 

Javier Milei viajará a los Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria. 

Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei en abril de este año, pero no habían dado detalles del por qué
Yuyito González contó por qué se separó de Milei

“Los precios de los bonos soberanos de Argentina, que habían subido drásticamente durante el primer año de mandato de Milei, han caído a medida que las ventas de reservas y la incertidumbre política avivan las preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para pagar sus deudas. Los rendimientos de la deuda argentina en dólares, que se mueven inversamente a los precios, se han disparado 5,5% en las últimas dos semanas, llegando a un 14,5% por encima de los bonos del Tesoro estadounidense comparables”, detalla Financial Times.

720 (17)

En la nota, la periodista cita al economista y consultor de la financiera Outlier, Gabriel Camaño, quien afirma que, la dinámica económica libertaria “no es sostenible”: “No tanto porque se vayan a quedar sin dólares, sino porque con tantos pesos que se están sacando de circulación para convertirlos a dólares, el impacto en la actividad económica será muy fuerte”.

A su vez, remarca, "los analistas afirmaron que el Gobierno necesitaría calmar los mercados demostrando fuerza política o encontrando nuevas fuentes de dólares para detener la corrida del peso". “De lo contrario, se verían obligados a adelantar un cambio en su régimen cambiario, lo que sería muy perjudicial para su credibilidad y potencialmente para su desempeño electoral”, completó.

