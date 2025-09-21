Árboles caídos y calles anegadas: impresionantes fotos y videos del temporal que azotó al AMBA

El fuerte temporal de lluvias y ráfagas de viento que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche del sábado y madrugada del domingo generó serios incidente debido a la caída de árboles, anegamiento de calles y hasta incluso cortes de luz en algunas zonas del conurbano bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas para 14 provincias.
En este marco, las redes sociales se llenaron de fotos y videos que los usuarios compartieron en sus perfiles para reflejar la abundante caída de precipitaciones en sus barrios, como así también las ráfagas de viento, que en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires superó los 70 km/h.
Durante las primeras horas de la noche, las lluvias golpearon la Ciudad de Buenos Aires que entorpeció los festejos nocturnos por la llegada de la primavera, que inicia este domingo 21 de septiembre en todo el país.
Con el paso de las horas, la caída de agua mermó pero el fuerte viento generó caída de árboles en algunos barrios del conurbano. Además, el partido entre Tigre y Aldosivi por la fecha 9 del Torneo Clausura, se suspendió promediando el segundo tiempo debido al temporal.
El SMN había emitido alerta temprana por tormentas en localidades como Ayacucho, Balcarce, Dolores, Chascomús, Partido de la Costa, Pilar, Tigre y Tandil.
Todas las fotos y videos del temporal que azotó al AMBA
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SurTormentas/status/1969554298901082218&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/brown_1911/status/1969551675049603202&partner=&hide_thread=false
Cómo seguirá el clima este domingo 21 de septiembre en el AMBA
En la Ciudad de Buenos Aires, tras el temporal del sábado, las lluvias continuarán durante buena parte de la jornada. Por la mañana se esperan lloviznas y una mínima de 12°; por la tarde, la máxima será de 15° con lluvias aisladas que terminarán en horas de la noche. También habrá ráfagas de hasta 60 km/h.