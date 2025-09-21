21 de septiembre de 2025 Inicio
Árboles caídos y calles anegadas: impresionantes fotos y videos del temporal que azotó al AMBA

El diluvio y las fuertes ráfagas de viento ocasionaron importantes incidentes en la Ciudad y el conurbano bonaerense: en algunos barrios hubo cortes de luz y hasta llegó a caer granizo en varias zonas. Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo.

Las fuertes lluvias golpearon el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto del país. 

El fuerte temporal de lluvias y ráfagas de viento que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche del sábado y madrugada del domingo generó serios incidente debido a la caída de árboles, anegamiento de calles y hasta incluso cortes de luz en algunas zonas del conurbano bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas para 14 provincias.

Las lluvias continuarán durante el domingo en la zona del AMBA.
En este marco, las redes sociales se llenaron de fotos y videos que los usuarios compartieron en sus perfiles para reflejar la abundante caída de precipitaciones en sus barrios, como así también las ráfagas de viento, que en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires superó los 70 km/h.

Durante las primeras horas de la noche, las lluvias golpearon la Ciudad de Buenos Aires que entorpeció los festejos nocturnos por la llegada de la primavera, que inicia este domingo 21 de septiembre en todo el país.

Lluvia en la Ciudad
El organismo oficial alert&oacute; sobre la continuidad de las lluvias y tormentas en CABA.

Con el paso de las horas, la caída de agua mermó pero el fuerte viento generó caída de árboles en algunos barrios del conurbano. Además, el partido entre Tigre y Aldosivi por la fecha 9 del Torneo Clausura, se suspendió promediando el segundo tiempo debido al temporal.

El SMN había emitido alerta temprana por tormentas en localidades como Ayacucho, Balcarce, Dolores, Chascomús, Partido de la Costa, Pilar, Tigre y Tandil.

Todas las fotos y videos del temporal que azotó al AMBA

Cómo seguirá el clima este domingo 21 de septiembre en el AMBA

En la Ciudad de Buenos Aires, tras el temporal del sábado, las lluvias continuarán durante buena parte de la jornada. Por la mañana se esperan lloviznas y una mínima de 12°; por la tarde, la máxima será de 15° con lluvias aisladas que terminarán en horas de la noche. También habrá ráfagas de hasta 60 km/h.

