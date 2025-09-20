La desaprobación de Milei se disparó a 53,7% en medio de la crisis económica y las sospechas de corrupción

Un nuevo sondeo Latam Pulse mostró que la desaprobación del Presidente creció fuerte en septiembre, mientras que su imagen positiva bajó al 42,4%. Coimas y desempleo, las principales preocupaciones.

Golpeada por el escándalo de corrupción de ANDIS y por las dificultades económicas de la gente de a pie, a la que ya el Gobierno admitió que "no le llegan los cambios en la macro", la imagen del presidente Javier Milei sigue en retroceso: la desaprobación alcanzó el 53,7% en septiembre, mientras que su aprobación cayó al 42,4% .

Milei negó que Spagnuolo le haya advertido sobre las presuntas coimas: "Le habría volado la cabeza"

La cifra surge de una nueva encuesta Latam Pulse , de la consultora AtlasIntel en conjunto con Bloomberg , que da cuenta de las razones detrás del descenso. La corrupción se disparó como el principal problema del país para el 52,7% de los encuestados, superando por primera vez y por un amplio margen al desempleo (31,8%) y a la inflación (31,2%).

El informe, realizado entre el 10 y el 14 de septiembre sobre 5.315 casos, también refleja un profundo pesimismo sobre la situación económica: un 63% de los argentinos evalúa la situación económica actual como "mala", y un 73% opina lo mismo sobre el mercado de trabajo. Hacia el futuro, las expectativas no mejoran: un 50% cree que la economía del país "va a empeorar" en los próximos seis meses.

El escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó una grave crisis política en el gobierno de Javier Milei y podría afectar su desempeño en las próximas elecciones. Según la última encuesta nacional de Management & Fit, el nivel de conocimiento del hecho alcanza al 94,5% de la población, un registro que confirma la magnitud del golpe.

El detonante fueron los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la agencia, en los que se mencionan supuestas maniobras irregulares en la adjudicación de contratos y vínculos con empresarios de la salud. La investigación judicial ya involucra a proveedores del Estado y generó coletazos en el propio oficialismo, donde se señala el rol de "Lule" y Martín Menem y la responsabilidad política de Karina Milei, jefa de la Secretaría General de la Presidencia.

Los números del sondeo son contundentes: un 73,2% considera que lo sucedido es entre “muy” y “algo” grave, mientras que el 59,2% cree que los audios y las denuncias son verídicos.

En cuanto a las responsabilidades, el 26,8% apunta contra toda la gestión de Javier Milei, el 24,5% responsabiliza directamente a su hermana Karina y, sumados a los Menem, concentran un 60% de las menciones.

El dato más inquietante para el Gobierno es que el 56,1% de los consultados asegura que el caso modificó su confianza en la administración nacional. Y, a contramano de la estrategia oficial de silencio, un abrumador 81% reclama que el Presidente brinde una explicación pública.

A pesar del ruido, el sondeo marca un límite: el 82,6% sostiene que lo ocurrido no modificará su voto en las próximas legislativas. Ese dato ofrece un respiro para la Casa Rosada, aunque la erosión en la confianza pública y la instalación del escándalo como tema central de agenda configuran un escenario complejo. El oficialismo enfrenta así un dilema clásico: el costo político de no dar respuestas puede terminar siendo mayor que el de admitir el problema.