La desaprobación de Milei se disparó a 53,7% en medio de la crisis económica y las sospechas de corrupción

Un nuevo sondeo Latam Pulse mostró que la desaprobación del Presidente creció fuerte en septiembre, mientras que su imagen positiva bajó al 42,4%. Coimas y desempleo, las principales preocupaciones.

Golpeada por el escándalo de corrupción de ANDIS y por las dificultades económicas de la gente de a pie, a la que ya el Gobierno admitió que "no le llegan los cambios en la macro", la imagen del presidente Javier Milei sigue en retroceso: la desaprobación alcanzó el 53,7% en septiembre, mientras que su aprobación cayó al 42,4%.

Milei junto a Spagnuolo.
La cifra surge de una nueva encuesta Latam Pulse, de la consultora AtlasIntel en conjunto con Bloomberg, que da cuenta de las razones detrás del descenso. La corrupción se disparó como el principal problema del país para el 52,7% de los encuestados, superando por primera vez y por un amplio margen al desempleo (31,8%) y a la inflación (31,2%).

El informe, realizado entre el 10 y el 14 de septiembre sobre 5.315 casos, también refleja un profundo pesimismo sobre la situación económica: un 63% de los argentinos evalúa la situación económica actual como "mala", y un 73% opina lo mismo sobre el mercado de trabajo. Hacia el futuro, las expectativas no mejoran: un 50% cree que la economía del país "va a empeorar" en los próximos seis meses.

Latam Pulse AtlasIntel Bloomberg encuesta problemas gobierno Javier Milei septiembre 2025

Nueva encuesta muestra un fuerte impacto del escándalo de las coimas en la confianza en el Gobierno

El escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó una grave crisis política en el gobierno de Javier Milei y podría afectar su desempeño en las próximas elecciones. Según la última encuesta nacional de Management & Fit, el nivel de conocimiento del hecho alcanza al 94,5% de la población, un registro que confirma la magnitud del golpe.

El detonante fueron los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la agencia, en los que se mencionan supuestas maniobras irregulares en la adjudicación de contratos y vínculos con empresarios de la salud. La investigación judicial ya involucra a proveedores del Estado y generó coletazos en el propio oficialismo, donde se señala el rol de "Lule" y Martín Menem y la responsabilidad política de Karina Milei, jefa de la Secretaría General de la Presidencia.

Los números del sondeo son contundentes: un 73,2% considera que lo sucedido es entre “muy” y “algo” grave, mientras que el 59,2% cree que los audios y las denuncias son verídicos.

En cuanto a las responsabilidades, el 26,8% apunta contra toda la gestión de Javier Milei, el 24,5% responsabiliza directamente a su hermana Karina y, sumados a los Menem, concentran un 60% de las menciones.

El dato más inquietante para el Gobierno es que el 56,1% de los consultados asegura que el caso modificó su confianza en la administración nacional. Y, a contramano de la estrategia oficial de silencio, un abrumador 81% reclama que el Presidente brinde una explicación pública.

A pesar del ruido, el sondeo marca un límite: el 82,6% sostiene que lo ocurrido no modificará su voto en las próximas legislativas. Ese dato ofrece un respiro para la Casa Rosada, aunque la erosión en la confianza pública y la instalación del escándalo como tema central de agenda configuran un escenario complejo. El oficialismo enfrenta así un dilema clásico: el costo político de no dar respuestas puede terminar siendo mayor que el de admitir el problema.

