IR A
IR A

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Walter Santiago volvió de viaje y fue al hospital a ver a su amigo, quien fue intervenido quirúrgicamente dos veces desde que chocó con su moto contra un auto en Moreno.

Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Desde que sufrió el accidente en moto que lo tiene en estado crítico, muchos ex–Gran Hermano se acercaron al hospital para colaborar desde su lugar por la salud de Thiago Medina. Quien se hizo presente en las últimas horas fue Walter “Alfa” Santiago y reveló el difícil momento que estaba pasando el influencer antes del choque.

Desde su choque en su moto, Thiago Medina fue operado dos veces.
Te puede interesar:

La melliza de Thiago Medina dio a conocer su último parte médico: "Sigan orando"

Después de su viaje en Uruguay, Alfa llegó al país y fue hasta el hospital Mariano y Luciano De La Vega en Moreno para visitar a su amigo y desde la puerta del hospital, reveló algunas desconocidas situaciones del padre de Aimé y Laia.

Es un tipo con una humildad terrible. Buen pibe, corazón de oro. Hace unos días me llamó para que lo lleve a correr conmigo a Gualeguaychú. Y hablamos hace 10 días, yo lo veía medio tristón, mal. Es lógico, imaginate todo lo que le pasó en tan poco tiempo”, sostuvo el participante más longevo del reality de Telefé.

Embed

En esa línea, ratificó lo que había revelado días atrás donde aseguró que a Thiago “le había cambiado la mirada, tenía una mirada triste últimamente”. “Estaba triste, por todo, seguro que por la separación también, eso le dolió. Estaba muy triste”, relató.

Recientemente, en diálogo con TeleShow analizó cómo pudo haber ocurrido el choque con la flamante moto que había adquirido: “Él no tenía experiencia en motos. Me decía ‘qué nave Alfita’. Él le pegó como venía con todo el pecho al parante del auto”.

En esa línea, como un hombre de experiencia con moto, aseguró que la expareja de Daniela Celis "no le pegó al auto a 100 km/k, si venía a esa velocidad sale con la rueda por el tablero". "Fijate que no rompió ningún cristal del auto, lo aboyó un poco, nada más", aseguró.

La melliza de Thiago Medina dio a conocer su último parte médico: "Sigan orando"

Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente nuevamente y los días vuelven a ser más determinantes en su evolución. Es por eso que su hermana melliza, Brisa, dio a conocer el último parte médica para contar cómo sigue el influencer.

De acuerdo a lo publicado en sus redes sociales, la joven embarazada indicó que pasada las 24 horas de la operación “se encuentra estable con pronóstico reservado y sigue evolución”. “Les pedimos que sigan orando y pidiendo a Dios para que cada día siga mejorando”, señaló acompañando de un emoji de súplica y estrellas.

El ex - Gran Hermano sufrió un choque en su moto en el viernes 19 de septiembre cuando iba por la ruta 7 en la localidad de Moreno. De acuerdo a uno de los testigos, el influencer impactó con su cuerpo sobre un Chevrolet que hizo una mala maniobra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La hermana de Thiago habló sobre el momento que atraviesa la familia por el trágico accidente del joven.

La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina: "Uno de los momentos más difíciles"

Thiago Medina fue operado el viernes.

El papá de Thiago Medina contó cuál es el órgano que tiene comprometido su hijo

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Terminó la operación de Thiago Medina: confirmaron que seguirá en terapia intensiva

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Thiago Medina deberá ser operado tras su accidente de moto.

Nuevo parte médico sobre Thiago de Gran Hermano: "Se le realizará una cirugía torácica"

Thiago Medina deberá exponerse a una fibrobroncoscopia.
play

Qué es la fibrobroncoscopia que le harán a Thiago Medina: para qué sirve

últimas noticias

Además, 7 de cada 10 empresas reportaron resultados negativos en el último bimestre. 

La venta de ropa cayó un 12% en el último bimestre y se extiende la crisis del sector

Hace 23 minutos
Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Hace 35 minutos
La IA revela que aspectos de las personas transmiten confianza en una primera cita.

La inteligencia artificial reveló que esta actitud es clave para quedar atractivo en la primera cita: cuál es

Hace 36 minutos
Cómo eliminar a las moscas.

Cuál es el mejor truco para ahuyentar a las moscar y que no molesten más

Hace 47 minutos
Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en Utah.

Cómo será el funeral de Charlie Kirk: un estadio, seguridad extrema y la presencia de Donald Trump

Hace 53 minutos