21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Cómo afectará el eclipse solar del 21 de septiembre a cada signo, según Esperanza Gracia?

El fenómeno celestial de fin de mes traerá cambios, introspección y nuevas oportunidades. Según la famosa astrologa, es momento de evitar decisiones importantes, cuidar la energía y confiar en lo que el Universo tiene preparado.

Por
Temporada de eclipses: Esperanza Gracia compartió sus predicciones signo por signo

Temporada de eclipses: Esperanza Gracia compartió sus predicciones signo por signo

Este fin de semana, entre el 19 y el 21 de septiembre de 2025, los astros se preparan para un evento muy especial: el eclipse solar en Virgo. La reconocida astróloga Esperanza Gracia compartió sus predicciones signo por signo para ayudarte a comprender cómo este fenómeno puede impactar en tu vida.

Cada par de días tenemos una oportunidad distinta: unos más introspectivos, otros más sociales, algunos creativos y otros prácticos. 
Te puede interesar:

Fin de semana con Luna en Virgo y Libra: orden el sábado, planes sociales el domingo

Durante estos días, la Luna en Leo en fase menguante nos invita a apasionarnos por la vida, y con la entrada de Mercurio en Libra, la comunicación fluirá con diplomacia. Sin embargo, el domingo 21 de septiembre el Sol será eclipsado, trayendo consigo un clima de cambios, pruebas y transformaciones.

Como recomienda la especialista, durante un eclipse solar es mejor evitar decisiones trascendentales, ya que la energía suele ser inestable y los acontecimientos pueden tomar un rumbo inesperado. Este tipo de fenómenos son portales de cambio que nos invitan a soltar lo que ya no suma y a abrir espacio para lo nuevo. Cuidar tu energía en estos días significa descansar, escuchar a tu cuerpo y rodearte de personas o actividades que te transmitan calma. También es un ciclo ideal para meditar, escribir tus intenciones y dejar que la claridad llegue poco a poco, sin forzar respuestas inmediatas.

Eclipse solar parcial
Eclipse solar parcial mientras el Sol sale detrás del Faro del Rompeolas de Delaware, el 10 de junio de 2021.

Eclipse solar parcial mientras el Sol sale detrás del Faro del Rompeolas de Delaware, el 10 de junio de 2021.

El efecto del eclipse solar del 21 de septiembre para cada signo

Aries

El eclipse solar te impulsa a cerrar capítulos que ya no tienen sentido en tu vida. Evita decisiones importantes ese día. Números de la suerte: 1 y 8. Signos afines: Escorpio y Libra.

Tauro

Algún asunto laboral o económico puede estancarse, pero con constancia lograrás reactivarlo. Números de la suerte: 0 y 2. Signos afines: Piscis y Sagitario.

Géminis

El eclipse puede generar roces familiares, aunque tu carisma atraerá nuevas oportunidades. Números de la suerte: 3 y 4. Signos afines: Capricornio y Aries.

Cáncer

Atento a viajes o planes, porque podrían complicarse por el eclipse. Organízate con antelación. Números de la suerte: 3 y 8. Signos afines: Acuario y Libra.

Leo

El eclipse limpia tu camino y aleja lo que retrasa tus sueños. Llevar algo blanco o negro será tu amuleto protector. Números de la suerte: 5 y 9. Signos afines: Virgo y Cáncer.

Virgo

Eres el protagonista del eclipse, que ocurre en tu signo. Es tiempo de renovación, de transformar heridas en sabiduría. Números de la suerte: 4 y 7. Signos afines: Piscis y Aries.

Libra

Puede que te sientas algo inestable, pero este eclipse te empuja a salir de tu zona de confort. Números de la suerte: 3 y 9. Signos afines: Piscis y Aries.

Escorpio

Podrías sentir decepción con un amigo, pero también abrirás nuevas amistades. Disfruta del tiempo libre para sanar. Números de la suerte: 0 y 6. Signos afines: Sagitario y Capricornio.

Sagitario

El eclipse puede aumentar tu sensibilidad y vulnerabilidad. Evita el estrés y los cambios bruscos. Números de la suerte: 5 y 8. Signos afines: Leo y Cáncer.

Capricornio

Este eclipse toca tu mundo profesional: puede generar tensiones, pero también victorias que refuercen tu confianza. Números de la suerte: 3 y 6. Signos afines: Acuario y Géminis.

Acuario

El eclipse te renueva y abre puertas a proyectos e ilusiones para el nuevo ciclo. Números de la suerte: 4 y 9. Signos afines: Leo y Virgo.

Piscis

Con el eclipse frente a tu signo, sentirás su energía con fuerza. Sé cauto: los cambios pueden alterarte, pero solo será algo temporal. Números de la suerte: 2 y 8. Signos afines: Acuario y Tauro.

Noticias relacionadas

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 21 de septiembre

La Luna en Virgo del 20 de septiembre de 2025 llega justo en la antesala de un evento poderoso para atraer abundancia.

Luna en Virgo de hoy: cómo usar este tránsito para que la Ley de Atracción funcione a tu favor

El eclipse de septiembre ocurre en el grado 29 de Virgo, asociado con finales definitivos.

Qué significa el eclipse lunar y Luna nueva en Virgo que se llevará a cabo en septiembre 2025

Hoy, con Sol en Virgo en conjunción con Mercurio en Libra, se abre un canal para la comunicación. ¿Quiénes son los más influenciados?

Sol conjunción Mercurio de hoy: ¿quiénes se expresarán sin límites?

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 20 de septiembre

Con el eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre, el cielo abre un portal de nuevos comienzos amorosos para algunos signos.

Eclipse en Virgo: los 4 signos que se enamoran antes de fin de mes

Rating Cero

Este jueves, 18 de septiembre, llegó a a la gran N roja esta miniserie que es tendencia, la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman. 
play

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Una historia de amor entre un músico y una escritora, que deberá enfrentar una difícil decisión. de
play

Emociona hasta las lágrimas y está en Netfix: la película de la que todos hablan

Un robo al banco no sale cómo esperaba y los ladrones intentarán escapar a cualquier precio en una de las películas de acción del momento de Netflix.
play

Dura menos de una hora y media, está en Netflix y tiene mucha acción y adrenalina

La supermodelo estadounidense Brooks Nader es el nombre que surge con fuerza en los medios, vinculándola sentimentalmente con el campeón del US Open. 

Quién es la supermodelo Brooks Nader, la nueva pareja de Carlos Alcaraz

Un misterio de thriller psicológico, se trata de una miniserie de 8 capítulos estadounidense que está siendo furor en la gran N roja.
play

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

últimas noticias

play
Este jueves, 18 de septiembre, llegó a a la gran N roja esta miniserie que es tendencia, la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman. 

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Hace menos de un minuto
play
Una historia de amor entre un músico y una escritora, que deberá enfrentar una difícil decisión. de

Emociona hasta las lágrimas y está en Netfix: la película de la que todos hablan

Hace 3 minutos
play
Un robo al banco no sale cómo esperaba y los ladrones intentarán escapar a cualquier precio en una de las películas de acción del momento de Netflix.

Dura menos de una hora y media, está en Netflix y tiene mucha acción y adrenalina

Hace 10 minutos
La supermodelo estadounidense Brooks Nader es el nombre que surge con fuerza en los medios, vinculándola sentimentalmente con el campeón del US Open. 

Quién es la supermodelo Brooks Nader, la nueva pareja de Carlos Alcaraz

Hace 22 minutos
Estas acciones ayudan a reducir la dependencia del teléfono y a promover un equilibrio saludable entre el mundo digital y la vida cotidiana.

Cuál es el significado oculto de usar el celular en la mesa según la psicología

Hace 23 minutos