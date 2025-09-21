¿Cómo afectará el eclipse solar del 21 de septiembre a cada signo, según Esperanza Gracia?

El fenómeno celestial de fin de mes traerá cambios, introspección y nuevas oportunidades. Según la famosa astrologa, es momento de evitar decisiones importantes, cuidar la energía y confiar en lo que el Universo tiene preparado.

Este fin de semana, entre el 19 y el 21 de septiembre de 2025, los astros se preparan para un evento muy especial: el eclipse solar en Virgo . La reconocida astróloga Esperanza Gracia compartió sus predicciones signo por signo para ayudarte a comprender cómo este fenómeno puede impactar en tu vida.

Fin de semana con Luna en Virgo y Libra: orden el sábado, planes sociales el domingo

Durante estos días, la Luna en Leo en fase menguante nos invita a apasionarnos por la vida, y con la entrada de Mercurio en Libra, la comunicación fluirá con diplomacia. Sin embargo, el domingo 21 de septiembre el Sol será eclipsado, trayendo consigo un clima de cambios, pruebas y transformaciones.

Como recomienda la especialista, durante un eclipse solar es mejor evitar decisiones trascendentales, ya que la energía suele ser inestable y los acontecimientos pueden tomar un rumbo inesperado. Este tipo de fenómenos son portales de cambio que nos invitan a soltar lo que ya no suma y a abrir espacio para lo nuevo. Cuidar tu energía en estos días significa descansar, escuchar a tu cuerpo y rodearte de personas o actividades que te transmitan calma. También es un ciclo ideal para meditar, escribir tus intenciones y dejar que la claridad llegue poco a poco, sin forzar respuestas inmediatas.

Eclipse solar parcial mientras el Sol sale detrás del Faro del Rompeolas de Delaware, el 10 de junio de 2021.

El eclipse solar te impulsa a cerrar capítulos que ya no tienen sentido en tu vida. Evita decisiones importantes ese día. Números de la suerte: 1 y 8. Signos afines: Escorpio y Libra.

Tauro

Algún asunto laboral o económico puede estancarse, pero con constancia lograrás reactivarlo. Números de la suerte: 0 y 2. Signos afines: Piscis y Sagitario.

Géminis

El eclipse puede generar roces familiares, aunque tu carisma atraerá nuevas oportunidades. Números de la suerte: 3 y 4. Signos afines: Capricornio y Aries.

Cáncer

Atento a viajes o planes, porque podrían complicarse por el eclipse. Organízate con antelación. Números de la suerte: 3 y 8. Signos afines: Acuario y Libra.

Leo

El eclipse limpia tu camino y aleja lo que retrasa tus sueños. Llevar algo blanco o negro será tu amuleto protector. Números de la suerte: 5 y 9. Signos afines: Virgo y Cáncer.

Virgo

Eres el protagonista del eclipse, que ocurre en tu signo. Es tiempo de renovación, de transformar heridas en sabiduría. Números de la suerte: 4 y 7. Signos afines: Piscis y Aries.

Libra

Puede que te sientas algo inestable, pero este eclipse te empuja a salir de tu zona de confort. Números de la suerte: 3 y 9. Signos afines: Piscis y Aries.

Escorpio

Podrías sentir decepción con un amigo, pero también abrirás nuevas amistades. Disfruta del tiempo libre para sanar. Números de la suerte: 0 y 6. Signos afines: Sagitario y Capricornio.

Sagitario

El eclipse puede aumentar tu sensibilidad y vulnerabilidad. Evita el estrés y los cambios bruscos. Números de la suerte: 5 y 8. Signos afines: Leo y Cáncer.

Capricornio

Este eclipse toca tu mundo profesional: puede generar tensiones, pero también victorias que refuercen tu confianza. Números de la suerte: 3 y 6. Signos afines: Acuario y Géminis.

Acuario

El eclipse te renueva y abre puertas a proyectos e ilusiones para el nuevo ciclo. Números de la suerte: 4 y 9. Signos afines: Leo y Virgo.

Piscis

Con el eclipse frente a tu signo, sentirás su energía con fuerza. Sé cauto: los cambios pueden alterarte, pero solo será algo temporal. Números de la suerte: 2 y 8. Signos afines: Acuario y Tauro.