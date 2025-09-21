21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La NASA reveló que la actividad solar está en aumento: qué significa y qué peligro tiene

La divulgación de estos estudios busca generar conciencia sobre la importancia de monitorear el Sol y de anticiparse a sus impactos potenciales.

Por
La NASA dió a conocer nuevos estudios relevantes sobre el Sol

La NASA dió a conocer nuevos estudios relevantes sobre el Sol

NASA

La actividad del Sol ha captado la atención de científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y aficionados al espacio debido a un aumento notable en su intensidad. Estos cambios en el comportamiento solar generan interés no solo por su magnitud, sino también por cómo pueden influir en la Tierra y en la vida cotidiana, desde la tecnología hasta los fenómenos naturales.

Cuál sería la primera misión de la NASA con el avión supersónico
Te puede interesar:

Así es el avión supersónico que tiene la NASA y conecta Londres y Nueva York en 3 horas

Los especialistas observan con detalle la frecuencia y fuerza de las erupciones solares, analizando cómo las partículas y radiación que emite el Sol interactúan con la magnetosfera terrestre. Este seguimiento permite anticipar posibles efectos y entender mejor los ciclos de actividad que caracterizan a nuestra estrella.

Cómo es la actividad solar que la NASA tiene en análisis: ¿es peligrosa?

tormenta solar nasa

El estudio dirigido por Jamie Jasinski, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, reveló que, tras el mínimo histórico de actividad solar registrado en 2008, el Sol comenzó a intensificar su comportamiento de forma sostenida. Según el especialista, todo indicaba que el astro rey ingresaría en una fase prolongada de baja actividad, pero los datos muestran lo contrario: “el Sol está despertando lentamente”.

Entre 2008 y 2025, diversos indicadores del viento solar reflejan este repunte: la velocidad aumentó un 6%, la densidad un 26% y la temperatura un 29%. En paralelo, la presión dinámica subió un 34%, la térmica un 45% y el flujo de energía un 40%. Incluso el campo magnético interplanetario mostró un alza del 31%, lo que refuerza la idea de que el mínimo solar de 2008 fue una anomalía, y no el inicio de una etapa de calma prolongada como los mínimos Maunder o Dalton en siglos pasados.

Este cambio en la actividad solar implica desafíos directos para la Tierra y las misiones espaciales. Un viento solar más intenso puede modificar la extensión de la heliosfera y comprimir las magnetosferas planetarias, exponiendo a satélites y sistemas tecnológicos a un mayor riesgo por radiación. Por eso, los investigadores subrayan la necesidad de seguir de cerca estos patrones para mejorar la predicción del clima espacial y proteger infraestructuras críticas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Blue Ghost 1 es un paso concreto hacia el objetivo de consolidar la presencia humana y científica en la Luna de manera permanente.

Cómo fue el aterrizaje exitoso que hizo la NASA en la Luna: ¿era tripulado?

Conocé cómo se prevee que será el impacto solar según la NASA

Cómo es la inteligencia artificial que utiliza la NASA para prever el impacto del sol en el espacio

La NASA se está encargando de la investigación de varios planetas posiblemente habitables

Este exoplaneta está siendo analizado por la NASA: hay una posibilidad de que tenga océanos

Los expertos remarcaron que se necesita traer la muestra a la Tierra para confirmar su naturaleza exacta.

Revelación en la NASA: encontraron posibles signos de vida en el pasado de Marte

Conocé los precios actuales de las multas 

Una por una: cuáles son las multas que alcanzan el millón y medio de pesos

La ubicación de la heladera influye directamente en su consumo y durabilidad.

Peligro para el bolsillo: los lugares donde no tenés que enchufar la heladera

Rating Cero

Este jueves, 18 de septiembre, llegó a a la gran N roja esta miniserie que es tendencia, la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman. 
play

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Una historia de amor entre un músico y una escritora, que deberá enfrentar una difícil decisión. de
play

Emociona hasta las lágrimas y está en Netfix: la película de la que todos hablan

Un robo al banco no sale cómo esperaba y los ladrones intentarán escapar a cualquier precio en una de las películas de acción del momento de Netflix.
play

Dura menos de una hora y media, está en Netflix y tiene mucha acción y adrenalina

La supermodelo estadounidense Brooks Nader es el nombre que surge con fuerza en los medios, vinculándola sentimentalmente con el campeón del US Open. 

Quién es la supermodelo Brooks Nader, la nueva pareja de Carlos Alcaraz

Un misterio de thriller psicológico, se trata de una miniserie de 8 capítulos estadounidense que está siendo furor en la gran N roja.
play

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

últimas noticias

play
Este jueves, 18 de septiembre, llegó a a la gran N roja esta miniserie que es tendencia, la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman. 

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Hace 10 minutos
La Selección argentina ya se prepara para el Mundial 2026.

Atención: por qué el 10 de octubre es una fecha clave para la Selección argentina

Hace 11 minutos
play
Una historia de amor entre un músico y una escritora, que deberá enfrentar una difícil decisión. de

Emociona hasta las lágrimas y está en Netfix: la película de la que todos hablan

Hace 12 minutos
play
Un robo al banco no sale cómo esperaba y los ladrones intentarán escapar a cualquier precio en una de las películas de acción del momento de Netflix.

Dura menos de una hora y media, está en Netflix y tiene mucha acción y adrenalina

Hace 19 minutos
La supermodelo estadounidense Brooks Nader es el nombre que surge con fuerza en los medios, vinculándola sentimentalmente con el campeón del US Open. 

Quién es la supermodelo Brooks Nader, la nueva pareja de Carlos Alcaraz

Hace 31 minutos