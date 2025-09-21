La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después A sus 79 años, el actor sigue sorprendiendo con su aspecto físico y la disciplina que mantiene pese a los golpes que recibió en su carrera.







Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood. Netflix

La vida de Sylvester Stallone siempre estuvo marcada por el esfuerzo físico y la autoexigencia. Desde sus primeras apariciones en la pantalla, el actor supo construir una imagen de fuerza que se convirtió en su sello personal. Con el tiempo, sin embargo, su cuerpo fue cambiando y dejó en claro que mantenerse en forma a lo largo de las décadas no es tarea sencilla.

En los tempranos setenta, cuando Stallone andaba rondando los veintitantos, su físico era el de un tipo común y corriente, nada que ver con el coloso que todos asociamos hoy. Fotos de esa época lo muestran con una contextura delgada y angular, hombros estrechos y un rostro que aún no había sido moldeado por el gimnasio. Era el Stallone de "The Lords of Flatbush", donde su rol de pandillero callejero pedía más carisma que potencia bruta.

stallone-joven

Todo cambió con "Rocky", allá por 1976. Para meterse en la piel del boxeador Balboa, Stallone realizó una rutina brutal: levantaba pesos como si no hubiera mañana, comía claras de huevo a montones y corría escaleras en Filadelfia hasta que le ardían las piernas. De la noche a la mañana, su torso se ensanchó, los bíceps se hincharon y esa mandíbula cuadrada empezó a asomar con fuerza. Pesa 95 kilos en su pico, con un porcentaje de grasa bajísimo, y el resultado fue un Stallone que parecía tallado en piedra.

En los años ochenta y noventa trajeron otra vuelta de tuerca. En la saga de Rambo, Stallone empujó los límites: para "First Blood Part II", bajó a 82 kilos de puro músculo, con venas y abdomen marcados. Hacia los 2000, en "Rocky Balboa", su figura se suavizó un poco, pero seguía luciendo imponente, con canas asomando y una postura que gritaba resiliencia. Hoy, a los 79, camina con un aire más sereno, pero esas fotos del antes y después siguen impactando: de un pibe desgarbado a un veterano que ha cargado el peso de Hollywood en los hombros.

sylvester stallone-80 Sylvester Stallone reveló por qué se tuvo que someter a siete cirugías En uno de los episodios más comentados de su reality, Stallone contó que debió enfrentar una serie de operaciones debido a una lesión grave que sufrió mientras filmaba Los indestructibles. Durante una escena con Steve Austin —más conocido como Stone Cold—, recibió un golpe que derivó en una fractura en el cuello. “Me di un golpe muy fuerte, realmente sentí un bang”, relató. Esa herida lo obligó a pasar varias veces por el quirófano. stallone-musculos El actor reconoció que insistir en hacer sus propias acrobacias fue una decisión riesgosa. “Nunca me recuperé de ‘Los indestructibles 1’. Nunca volví a ser físicamente el mismo”, confesó. Esa experiencia, según él, le sirvió para advertir a otros actores: “No hagan sus propias escenas de riesgo”. Su esposa, Jennifer Flavin, fue una de las que más sufrió este proceso. En el reality expresó la angustia que significa ver a Stallone entrar a una sala de operaciones. “Es aterrador, nunca se sabe qué puede pasar”, dijo. Sus hijas también compartieron ese dolor, en especial Scarlett, quien afirmó que “durante toda mi infancia lo vi sufrir mucho”. Sylvester-Stallone-2000