La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: reuniones con Trump, Georgieva y Netanyahu en una agenda cargada

El Presidente viaja este domingo a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU. Sin embargo la atención estará puesta en las reuniones bilaterales: verá a Kristalina Georgieva, mantendrá un encuentro clave con Donald Trump y cerrará la gira con Benjamín Netanyahu en Washington.

El presidente Javier Milei partirá este domingo rumbo a Estados Unidos para participar por segundo año consecutivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, más allá de su intervención en el debate del organismo, el Gobierno pone el foco en las reuniones bilaterales de alto nivel que el mandatario mantendrá durante la semana, en especial con Donald Trump, Kristalina Georgieva y Benjamín Netanyahu.

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Estados Unidos.
Milei busca aire en Estados Unidos mientras tiembla su gobierno

La gira se inicia con la llegada del Presidente a Nueva York el lunes por la mañana y un encuentro clave por la tarde con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, acompañado por parte de su gabinete económico. Al día siguiente, Milei compartirá escenario en la ONU con el presidente republicano Donald Trump y luego mantendrá una bilateral con él, considerada la actividad política más relevante de la visita.

El miércoles será el turno de la intervención del mandatario argentino en la Asamblea General y de su participación en la ceremonia del Atlantic Council, donde entregará el premio Ciudadano Global 2025 junto al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. El jueves, Milei viajará a Washington para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, antes de regresar a la Argentina.

La visita ocurre en un contexto interno complejo: el Gobierno busca financiamiento externo para afrontar los vencimientos de deuda de 2026, mientras enfrenta tensiones económicas y políticas locales, con el dólar presionando la banda cambiaria, la pérdida de reservas del Banco Central y recientes traspiés legislativos.

La agenda día por día

Domingo 21 de septiembre

  • 23:00 hs – Partida del Presidente Javier Milei en un vuelo especial rumbo a Nueva York.

Lunes 22 de septiembre

  • 09:30 hs – Arribo del Presidente a la ciudad de Nueva York.

  • 11:00 hs – Encuentro con el economista Alberto Ades.

  • 18:00 hs – Reunión con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Participarán también el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni.

  • 19:00 hs – Encuentro con el economista Xavier Sala i Martin.

Martes 23 de septiembre

  • 10:45 hs – Asistencia a la intervención de Donald Trump en el Debate General de la 80ª Asamblea General de la ONU.

  • 12:45 hs – Reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

  • 20:00 hs – Recepción oficial ofrecida por Trump.

Miércoles 24 de septiembre

  • 12:45 hs – Intervención del presidente Javier Milei en el Debate General de la Asamblea General de la ONU.

  • 19:55 hs – Participación en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, junto al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Jueves 25 de septiembre

  • 16:45 hs – Encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, seguido de la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.

  • 19:15 hs – Reunión con el presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald S. Lauder, y el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

  • 22:00 hs – Vuelo de regreso a la Argentina.

Viernes 26 de septiembre

  • 08:30 hs – Arribo del Presidente a la ciudad de Buenos Aires.

