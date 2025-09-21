Por qué no hay que limpiar los botines de fútbol en el lavarropas

Por qué hay que evitar esta práctica de limpieza.

Los calzados son una parte de nuestro armario que necesitan de una limpieza especial ya que, a diferencia de otras prendas, muchos están fabricados con materiales que condicionan el tipo de lavado. En esta línea, no todos los calzados son iguales, y algunos requieren un tratamiento diferente a otros.

Muchas veces la opción más recurrente es meterlos a la lavadora directamente, una elección que, según el zapato, puede ser una mala idea. Este es el caso de los botines de fútbol, que cuentan con diseños únicos y especiales para jugar al deporte más popular del país, y que a la vez necesitan un cuidado especial.

Este tipo de calzado se destaca por sus diseños y tapones. Muchos están hechos de cuero o de materiales sintéticos y, además, en las últimas décadas se han fabricado muchos con colores llamativos. Todo esto puede estar en riesgo si se limpian en un lavarropas, según indicaron los expertos.

Botines Adidas para la final Télam

El motivo por el que no hay que limpiar los botines en el lavarropas Al limpiar los botines en el lavarropas, pueden perder su color en tan solo una pasada por la lavadora. Asimismo, incorporan pegamentos y termosellados para incluir las diferentes piezas como, por ejemplo, los tapones, los cuales se pueden deshacer o dañarse en la lavadora. Lo mismo ocurre con las zonas elásticas de la bota, las cuales podrían debilitarse en la lavadora.