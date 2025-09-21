21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué no hay que limpiar los botines de fútbol en el lavarropas

Los expertos recomiendan limpiar este tipo de calzado a mano, siempre y cuando se sigan las indicaciones de mantenimiento de cada fabricante.

Por
Por qué hay que evitar esta práctica de limpieza.

Por qué hay que evitar esta práctica de limpieza.

Los calzados son una parte de nuestro armario que necesitan de una limpieza especial ya que, a diferencia de otras prendas, muchos están fabricados con materiales que condicionan el tipo de lavado. En esta línea, no todos los calzados son iguales, y algunos requieren un tratamiento diferente a otros.

La ubicación de la heladera influye directamente en su consumo y durabilidad.
Te puede interesar:

Peligro para el bolsillo: los lugares donde no tenés que enchufar la heladera

Muchas veces la opción más recurrente es meterlos a la lavadora directamente, una elección que, según el zapato, puede ser una mala idea. Este es el caso de los botines de fútbol, que cuentan con diseños únicos y especiales para jugar al deporte más popular del país, y que a la vez necesitan un cuidado especial.

Este tipo de calzado se destaca por sus diseños y tapones. Muchos están hechos de cuero o de materiales sintéticos y, además, en las últimas décadas se han fabricado muchos con colores llamativos. Todo esto puede estar en riesgo si se limpian en un lavarropas, según indicaron los expertos.

Botines Adidas para la final

El motivo por el que no hay que limpiar los botines en el lavarropas

Al limpiar los botines en el lavarropas, pueden perder su color en tan solo una pasada por la lavadora. Asimismo, incorporan pegamentos y termosellados para incluir las diferentes piezas como, por ejemplo, los tapones, los cuales se pueden deshacer o dañarse en la lavadora. Lo mismo ocurre con las zonas elásticas de la bota, las cuales podrían debilitarse en la lavadora.

De todas formas, lo más recomendable es seguir las instrucciones de lavado que indica cada fabricante o lavarlas a mano para quitar la suciedad más superficial. Además, son calzados que suelen ensuciarse seguido, por lo que no es necesario siempre hacer una limpieza profunda.

lavarropas

Noticias relacionadas

La ubicación de la heladera influye directamente en su consumo y durabilidad.

Peligro para el bolsillo: los lugares donde no tenés que enchufar la heladera

La NASA dió a conocer nuevos estudios relevantes sobre el Sol

La NASA reveló que la actividad solar está en aumento: qué significa y qué peligro tiene

La IA revela que aspectos de las personas transmiten confianza en una primera cita.

La inteligencia artificial reveló que esta actitud es clave para quedar atractivo en la primera cita: cuál es

Cómo eliminar a las moscas.

Cuál es el mejor truco para ahuyentar a las moscar y que no molesten más

 Debido a su estructura, la Justicia solicitó el derribo del búnker.

Desarticularon un búnker narco en Santa Fe: tenían timbre y hasta pasadores de droga

play

La travesía de un argentino que intenta cruzar Europa caminando: "Veo el mundo un poco mejor"

Rating Cero

La supermodelo estadounidense Brooks Nader es el nombre que surge con fuerza en los medios, vinculándola sentimentalmente con el campeón del US Open. 

Quién es la supermodelo Brooks Nader, la nueva pareja de Carlos Alcaraz

Un misterio de thriller psicológico, se trata de una miniserie de 8 capítulos estadounidense que está siendo furor en la gran N roja.
play

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei en abril de este año, pero no habían dado detalles del por qué
play

Yuyito González contó por qué se separó de Milei

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

últimas noticias

La supermodelo estadounidense Brooks Nader es el nombre que surge con fuerza en los medios, vinculándola sentimentalmente con el campeón del US Open. 

Quién es la supermodelo Brooks Nader, la nueva pareja de Carlos Alcaraz

Hace 16 minutos
Estas acciones ayudan a reducir la dependencia del teléfono y a promover un equilibrio saludable entre el mundo digital y la vida cotidiana.

Cuál es el significado oculto de usar el celular en la mesa según la psicología

Hace 17 minutos
play
Un misterio de thriller psicológico, se trata de una miniserie de 8 capítulos estadounidense que está siendo furor en la gran N roja.

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Hace 17 minutos
Independiente y San Lorenzo empataron 1-1.

Independiente sigue sin ganar en el torneo Clausura 2025: empató 1-1 con San Lorenzo

Hace 33 minutos
A los 13 minutos del 1°T, Leo Ramón le atajó el penal a Julián Álverez

El fastidio de Julián Álvarez luego de ser reemplazado ante Mallorca: "Siempre a mi"

Hace 50 minutos