La melliza de Thiago Medina dio a conocer su último parte médico: "Sigan orando"

Brisa utilizó sus redes sociales para revelar cómo evoluciona el influencer tras la nueva intervención quirúrgica a la que fue sometido el viernes pasado.

Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente nuevamente y los días vuelven a ser más determinantes en su evolución. Es por eso que su hermana melliza, Brisa, dio a conocer el último parte médica para contar cómo sigue el influencer.

De acuerdo a lo publicado en sus redes sociales, la joven embarazada indicó que pasada las 24 horas de la operación “se encuentra estable con pronóstico reservado y sigue evolución” . “Les pedimos que sigan orando y pidiendo a Dios para que cada día siga mejorando”, señaló acompañando de un emoji de súplica y estrellas.

El joven, padre de Aimé y Laia producto de su relación con Daniela Celis, fue intervenido para una “reconstrucción de la parrilla costal” en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires.

La misma tuvo una duración de cuatro horas y media, de acuerdo a los detalles brindados post operación, “se mantuvo hemodinámicamente estable. No presentó intercurrencias”.

Thiago sufrió un choque en su moto en el viernes 19 de septiembre cuando iba por la ruta 7 en la localidad de Moreno. De acuerdo a uno de los testigos, el influencer impactó con su cuerpo sobre un Chevrolet que hizo una mala maniobra.

Camila “Camilota" compartió que, junto a su familia, atraviesan “uno de los momentos más difíciles” en el octavo día de internación de su hermano Thiago Medina que sigue en la Unidad de Terapia Intensiva después de haber atravesado dos cirugías tras un fuerte accidente vial.

El estado de salud del exparticipante de Gran Hermano, de 22 años y padre de gemelas de un año y medio, preocupa a sus seguidores, quienes sostienen una fuerte cadena de oración pedida por sus familiares.

Ente ellos, su expareja y madre de las menores Laia y Aimé, y su hermana comparten con los fanáticos del joven las novedades diarias. Este sábado, por la mañana, la participante de Cuestión de Peso publicó algunas historias más íntimas: “Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles”.