21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La melliza de Thiago Medina dio a conocer su último parte médico: "Sigan orando"

Brisa utilizó sus redes sociales para revelar cómo evoluciona el influencer tras la nueva intervención quirúrgica a la que fue sometido el viernes pasado.

Por
Desde su choque en su moto

Desde su choque en su moto, Thiago Medina fue operado dos veces.

Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente nuevamente y los días vuelven a ser más determinantes en su evolución. Es por eso que su hermana melliza, Brisa, dio a conocer el último parte médica para contar cómo sigue el influencer.

La hermana de Thiago habló sobre el momento que atraviesa la familia por el trágico accidente del joven.
Te puede interesar:

La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina: "Uno de los momentos más difíciles"

De acuerdo a lo publicado en sus redes sociales, la joven embarazada indicó que pasada las 24 horas de la operación “se encuentra estable con pronóstico reservado y sigue evolución”. “Les pedimos que sigan orando y pidiendo a Dios para que cada día siga mejorando”, señaló acompañando de un emoji de súplica y estrellas.

Brisa Medina hermana Thiago Medina

El joven, padre de Aimé y Laia producto de su relación con Daniela Celis, fue intervenido para una “reconstrucción de la parrilla costal” en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires.

La misma tuvo una duración de cuatro horas y media, de acuerdo a los detalles brindados post operación, “se mantuvo hemodinámicamente estable. No presentó intercurrencias”.

Thiago sufrió un choque en su moto en el viernes 19 de septiembre cuando iba por la ruta 7 en la localidad de Moreno. De acuerdo a uno de los testigos, el influencer impactó con su cuerpo sobre un Chevrolet que hizo una mala maniobra.

La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina

Camila “Camilota" compartió que, junto a su familia, atraviesan “uno de los momentos más difíciles” en el octavo día de internación de su hermano Thiago Medina que sigue en la Unidad de Terapia Intensiva después de haber atravesado dos cirugías tras un fuerte accidente vial.

El estado de salud del exparticipante de Gran Hermano, de 22 años y padre de gemelas de un año y medio, preocupa a sus seguidores, quienes sostienen una fuerte cadena de oración pedida por sus familiares.

Ente ellos, su expareja y madre de las menores Laia y Aimé, y su hermana comparten con los fanáticos del joven las novedades diarias. Este sábado, por la mañana, la participante de Cuestión de Peso publicó algunas historias más íntimas: “Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles”.

Camilota en redes sociales
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Thiago Medina fue operado el viernes.

El papá de Thiago Medina contó cuál es el órgano que tiene comprometido su hijo

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Terminó la operación de Thiago Medina: confirmaron que seguirá en terapia intensiva

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Thiago Medina deberá ser operado tras su accidente de moto.

Nuevo parte médico sobre Thiago de Gran Hermano: "Se le realizará una cirugía torácica"

Thiago Medina deberá exponerse a una fibrobroncoscopia.
play

Qué es la fibrobroncoscopia que le harán a Thiago Medina: para qué sirve

Romina Uhrig le hizo una denuncia a Yanina Latorre

Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre: "Me cansé"

Rating Cero

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Zaira Nara marca tendencia con sus looks.

Un look diferente: Zaira Nara posó con un conjunto de ropa interior que todas querrán tener

Netflix estrenó esta nueva miniserie, un thriller psicológico de ocho episodios, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin, con un elenco excepcional que no te podés perder.
play

De qué se trata Black Rabbit, el trhiller psicológico que llegó a Netflix y promete engancharte de principio a fin

Los fans tendrán que seguir especulando sobre dónde acabó realmente aquel fragmento de historia, y qué simbolismo podría recuperar si Marvel decide rescatarlo más adelante.
play

La duda que quedó de Avengers Endgame estuvo a punto de resolverse, pero Marvel lo descartó: cuál era

últimas noticias

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Hace 10 minutos
Este pueblo alemán es famoso por su gastronomía.

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo oculto con sabor alemán: comida y cerveza excelente

Hace 20 minutos
 Debido a su estructura, la Justicia solicitó el derribo del búnker.

Desarticularon un búnker narco en Santa Fe: tenían timbre y hasta pasadores de droga

Hace 25 minutos
Si se busca un viaje distinto, con caminatas que van de lo relajado a lo exigente, Villa General Belgrano tiene todo lo que se necesita.

Viajar a Córdoba: el destino único para hacer trekking en primavera, con senderos en la naturaleza

Hace 31 minutos
Qué se puede hacer en este precioso destino turístico.

Turismo en Argentina: el destino del norte que enamora por sus paisajes cercanos y su patrimonio cultural

Hace 42 minutos