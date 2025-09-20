20 de septiembre de 2025 Inicio
Javier Milei negó que Spagnuolo le haya advertido sobre las presuntas coimas: "Le habría volado la cabeza"

En una entrevista, el Presidente desestimó los dichos del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad y volvió a respaldar públicamente a su hermana Karina.

Por
Milei junto a Spagnuolo.

Milei junto a Spagnuolo.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un intento por blindarla de las acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y negó que el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, le haya advertido sobre las presuntas coimas en la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina. "Si me lo hubiera dicho, le habría volado la cabeza", remarcó.

Javier Milei y un duro momento de su gestión.
En una entrevista con Radio Mitre, el Presidente fue enfático al defender a su hermana, a quien considera una pieza clave en su ascenso político. "La pregunta es si alguna vez le dije a Karina: ‘Te quiero proteger, correte’. No, al contrario", afirmó Milei.

Con un tono personal y emotivo, el mandatario equiparó su relación con Karina a la de un equipo que "rema junto" desde los inicios de su carrera. "Yo no me crié solo en la adversidad. ¿Sabe quién remaba conmigo en ese momento? Karina", sentenció, y extendió el compromiso a todo el Gabinete, incluyendo a su jefe de asesores, Santiago Caputo.

El respaldo del mandatario a Karina Milei se produce un día después del lanzamiento de la campaña electoral en Córdoba y en medio del escándalo por audios que vinculan a la funcionaria con supuestas coimas y el tembladeral económico que ocasionó la escalada del dólar y del riesgo país.

Respecto a las afirmaciones de Spagnuolo, señaló: "Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%?". Además, refutó categóricamente Spagnuolo le haya advertido sobre la situación. "Es falso que Spagnuolo haya hablado conmigo; si me lo hubiera dicho, le habría volado la cabeza", aseveró.

El mandatario interpretó las acusaciones contra su hermana como un ataque personal y un intento de desestabilización política. "Que se metan con mi hermana es como cuando se metían con mis perros; exactamente lo mismo que meterse con un hijo. Ahí se están pasando los límites", concluyó Milei.

