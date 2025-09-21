21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Otra consultora confirma la caída de imagen de Javier Milei: tocó un piso de 39%

Según un sondeo del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), 53,8% de los argentinos cree que la gestión del Presidente es "muy mala". Solo 27,5% de los encuestados espera que el país se recupere en los próximos meses.

Por
La imagen positiva de Milei volvió a caer en septiembre y perforó la barrera del 40%.

La imagen positiva de Milei volvió a caer en septiembre y perforó la barrera del 40%.

Javier Milei viajará a los Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria. 
Te puede interesar:

El Financial Times volvió a cuestionar la política económica de Milei: "Esta dinámica es insostenible" 

Según un sondeo del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), el 53,8% de los encuestados califica la gestión del Presidente como "muy mala". Si a eso se suma quienes la consideran "mala" o "regular negativa", la desaprobación alcanza el 59,5%.

La imagen positiva, que ya había caído en agosto, perforó la barrera del 40% por primera vez desde diciembre de 2023 y se ubicó en 39,2%. Apenas el 14,1% de los consultados calificó el desempeño de Milei como "muy bueno", un descenso de 7 puntos respecto al mes anterior.

Esto va de la mano con un marcado derrumbe de las expectativas económicas: en julio, el 47% de los encuestados creía que la economía del país se iba a recuperar en los próximos meses; en septiembre, ese porcentaje apenas llega al 27,5%. La caída es de casi 20 puntos en apenas dos meses.

"En la actualidad, la economía ocupa el centro de la escena. Nada menos que el 56% de los encuestados dicen que hay que cambiar el rumbo de la economía. Y eso lo dicen los que están en las franjas de menores ingresos, justo los que votaron a Milei en el balotaje", analizó el director del CEOP, Roberto Bacman, en diálogo con Página 12.

"En la encuesta se ve que hay 60% de opiniones negativas, pero el 54% de ese grupo califica como 'muy mala' la gestión de Milei. Del otro lado, del 39% que opina bien, apenas el 7% opina 'muy bien'. Esto está empezando a pegar, y fuerte, en el núcleo duro de Milei", remarcó.

La principal preocupación de los encuestados es "la percepción de sueldos e ingresos bajos". El porcentaje de personas que dicen que no llegan a fin de mes, o que les falta un poco para llegar, subió del 29% al 55% en el último año. Además, 38,4% de los consultados asegura que siente "bronca" y el 26,6%, incertidumbre.

El sentimiento de "esperanza" (21%) solo se conserva dentro del segmento de los mileístas. "La cuestión se centra en el fondo económico de las cosas. Todo parece indicar que la mayor parte de los argentinos cree que este modelo está agotado", concluyó Bacman.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei en abril de este año, pero no habían dado detalles del por qué
play

Yuyito González contó por qué se separó de Milei

Javier Milei se reunirá con Netanyahu en Washington en medio de la guerra en Gaza y las denuncias internacionales

Javier Milei se reunirá con Netanyahu en Washington en medio de la presión internacional por Gaza

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: reuniones con Trump, Georgieva y Netanyahu en una agenda cargada

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: reuniones con Trump, Georgieva y Netanyahu en una agenda cargada

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Estados Unidos.

Milei busca aire en Estados Unidos mientras tiembla su gobierno

Milei junto a Spagnuolo.

Milei negó que Spagnuolo le haya advertido sobre las presuntas coimas: "Le habría volado la cabeza"

Javier Milei y un duro momento de su gestión.

La desaprobación de Milei se disparó a 53,7% en medio de la crisis económica y las sospechas de corrupción

Rating Cero

Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei en abril de este año, pero no habían dado detalles del por qué
play

Yuyito González contó por qué se separó de Milei

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Zaira Nara marca tendencia con sus looks.

Un look diferente: Zaira Nara posó con un conjunto de ropa interior que todas querrán tener

últimas noticias

Además, 7 de cada 10 empresas reportaron resultados negativos en el último bimestre. 

La venta de ropa cayó un 12% en el último bimestre y se extiende la crisis del sector

Hace 30 minutos
Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Hace 42 minutos
La IA revela que aspectos de las personas transmiten confianza en una primera cita.

La inteligencia artificial reveló que esta actitud es clave para quedar atractivo en la primera cita: cuál es

Hace 43 minutos
Cómo eliminar a las moscas.

Cuál es el mejor truco para ahuyentar a las moscar y que no molesten más

Hace 54 minutos
Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en Utah.

Cómo será el funeral de Charlie Kirk: un estadio, seguridad extrema y la presencia de Donald Trump

Hace 1 hora