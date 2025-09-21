Yuyito González contó por qué se separó de Javier Milei

A cinco meses de la ruptura, la exvedette habló por primera vez de qué fue lo que detonó la relación con el Presidente, que duró un año. De igual modo, reconoció: “La pasé muy bien, estuvimos muy enamorados”.

Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei en abril de este año, pero no habían dado detalles del por qué

Amalia “ Yuyito” González y Javier Milei hicieron oficial su relación en 2024, pero un año después y de manera sorpresiva, la conductora confirmó su separación sin dar muchos detalles. Ahora, cinco meses más tarde , Mirtha Legrand logró que la exvedette revelara los verdaderos motivos de la ruptura.

Sin dejar pasar la oportunidad, La Chiqui aprovechó la visita de González en su programa de La Noche de Mirtha (eltrece) y sin rodeos decidió interrumpirla cuando hablaba de su programa y lo consultó si estaba enamorada. “No, no estoy enamorada en este momento de mi vida . He estado enamorada”, respondió escueta y sin dar muchas explicaciones.

Sin embargo, esta frase no conformó a Legrand quien fue más allá y le consultó por su relación con el mandatario y por qué terminaron. “ La pasé muy bien. Estuvimos muy enamorados. Los dos estuvimos muy enamorados, hasta que cuestiones de pareja... A ver cómo lo sigo sencillamente… Medio que tuvimos una agarrada y no nos arreglamos ”, relató por primera vez de los motivos.

“ Cuestiones de pareja, no somos fáciles , no somos personalidades fáciles, ni la de Javier ni la mía, esta es mi lectura. Perdón Javi, no tenemos una gran experiencia en este tema del ir y venir de pareja y cuando pasó algo que a mí no me cerró reaccioné, soy brava. Soy una mujer muy tranquila, todo muy bien, todo muy pacífico, pero tengo muchas convicciones con respecto a las cosas que quiero para mí y si veo que pasa algo que sale de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”, profundizó.

En esa línea, Yuyito aseguró que “no fue falta de amor” , sino que se trató de “una discusión” y justificó: “Tampoco es fácil la vida de un presidente, no es como pelearte con tu novio de otra profesión”.

“Nadie ni nada tuvo que ver con nuestra relación, ni con nuestra ruptura, ni con nuestro amor. De hecho, no te voy a decir que creo que nos amamos, pero por mi parte tengo el sentimiento anestesiado, cuando se dio vuelta esta página dije ‘Bueno’ y empecé a tomar otra actitud. Estoy completamente convencida de que fui una muy buena influencia para él”, subrayó.

La palabra del hijo de Yuyito González sobre la separación de su mamá

Tras la separación de Javier Milei y Yuyito González, el hijo de Amalia, Stéfano, habló de la ruptura y reconoció que “son momentos difíciles, pero es así la vida”. El joven de 28 años al que llaman “Toto” acompañó a la actriz a cenar con el presidente a la Quinta de Olivos.

Reflexionó sobre el sentimiento entre la conductora y el mandatario y el amor en general: “Cuando rompes una relación es muy difícil transitarlo. Pero está muy bien acompañada. Yo le doy todo mi apoyo y su familia también”.

El hijo de la exvedette respondió al cronista de Desayuno Americano, en América: “Estamos transitándolo bien. Son momentos difíciles, pero es así la vida. Es una mujer muy fuerte, así que va a estar preparada para todo siempre”.