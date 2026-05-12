Desde remeras hasta materiales de construcción: los productos más comprados por los argentinos en el Hot Sale 2026

El evento ya muestra cuáles son las ofertas y las promociones más buscadas. Además, qué métodos de pago dominan las compras online.

El Hot Sale 2026 empezó el lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo —aunque en algunos sitios y tiendas de ventas ampliaron las promociones hasta el domingo 17— con miles de marcas ofreciendo descuentos, promociones especiales y financiación en distintos rubros.

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Durante las primeras horas del evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , millones de usuarios ingresaron a las plataformas online en busca de oportunidades para comprar ropa, tecnología, productos de belleza y artículos para el hogar. Además, las promociones más fuertes incluyen rebajas de hasta el 70% , envío gratis y planes de financiación de hasta 18 y 24 cuotas en productos seleccionados.

Según datos relevados por la CACE y plataformas de e-commerce, la indumentaria concentra el 48,1% de las ventas registradas hasta el momento y se posiciona como el segmento más buscado del Hot Sale. También crecen categorías como decoración y hogar, salud y belleza, mientras que los materiales de construcción aparecen como una de las grandes sorpresas de esta edición. El evento además muestra un fuerte crecimiento de las compras realizadas desde teléfonos celulares, que ya representan cerca del 70% del total de operaciones .

Los productos como indumentaria y calzados son los más demandados en el Hot Sale 2026.

Las promociones más utilizadas por los consumidores incluyen descuentos directos sobre precios de lista, cuotas sin interés y beneficios bancarios acumulables. Según la CACE y operadores del sector, el 71% de las compras realizadas durante las primeras horas incluyó algún tipo de rebaja o promoción especial, mientras que el envío gratuito se convirtió en uno de los factores decisivos para concretar operaciones.

Las ofertas que más se buscan en el Hot Sale 2026

Las primeras tendencias del Hot Sale 2026 muestran que los argentinos priorizan productos de uso cotidiano y compras planificadas. De hecho, las búsquedas más fuertes están relacionadas con ropa, calzado y cosmética, aunque este año también crecieron notablemente los artículos vinculados al hogar y la construcción. Inclusive, las plataformas de comercio electrónico detectaron un aumento en el interés por materiales para remodelaciones y proyectos domésticos a mediano plazo.

Otro de los rubros que gana protagonismo es el de viajes, con promociones especiales para destinos nacionales e internacionales, además de paquetes turísticos financiados en cuotas. También tecnología y electrodomésticos fueron rubros con un importante nivel de consultas, especialmente por descuentos en televisores, celulares y notebooks.

Entre los productos más buscados en el Hot Sale 2026 se destacan:

Remeras

Camperas

Pantalones

Botas

Cremas faciales

Productos de belleza

Materiales de construcción

Artículos para el hogar

Línea blanca (electrodomésticos como aires acondicionados, heladeras, freidoras y demás)

Dispositivos tecnológicos (Smart TV, QLed, smartphones y computadoras)

FREEPIK HOT SALE 2026 COMPRAS MUJER Los dispositivos tecnológicos como celulares no fueron los únicos productos más buscados del Hot Sale 2026. Freepik

El método de pago más utilizado en el Hot Sale 2026

La tarjeta de crédito continúa siendo el medio de pago más utilizado por los argentinos durante el Hot Sale 2026. Según los relevamientos de la CACE y las plataformas online, el 47% de las operaciones realizadas en las primeras horas del evento se concretó mediante este sistema, impulsado principalmente por las promociones bancarias y los planes de financiación en cuotas sin interés.

Sin embargo, los datos muestran un cambio importante en el comportamiento de los consumidores. Aunque muchas empresas ofrecen hasta 18 y 24 cuotas, la mayoría de los compradores prefiere evitar financiaciones largas: 6 de cada 10 usuarios eligieron pagar en una sola cuota, una cifra que aumentó un 8% respecto al año pasado. En tanto, el 19% financió en tres cuotas, el 14% optó por seis pagos y apenas el 6% aprovechó las doce cuotas sin interés.

Detrás de las tarjetas de crédito aparecen las transferencias bancarias, utilizadas en el 19% de las compras, principalmente por los descuentos adicionales que ofrecen algunas plataformas y bancos digitales. En tanto que las billeteras virtuales representan el 7% de las operaciones y continúan creciendo gracias a reintegros, promociones exclusivas y beneficios acumulables en determinados productos.