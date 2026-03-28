La construcción profundiza su caída en la era Milei: las ventas en corralones bajaron hasta un 50% "Ya no hay expectativas. Antes nos recuperábamos, pero ahora venimos mal hace varios meses", señaló Horacio, comerciante del sector en el barrio porteño de Flores, a C5N. La ausencia de la obra pública y la crisis en uno de los sectores más golpeados por la economía. Por + Seguir en







"La gente no tiene plata", aseguran los dueños de corralones.

La construcción es uno de los sectores más golpeados por la política económica del gobierno de Javier Milei y las ventas en los corralones es un fiel reflejo de la realidad, ya que cayeron en marzo hasta un 50%. Así lo señalan los propios comerciantes, quienes en diálogo con C5N aseguran que "ya no hay expectativas" y "se ve que la gente no tiene plata".

"Antes nos recuperábamos, pero ahora venimos mal hace varios meses", explicó Horacio, que tiene un corralón en el barrio porteño de Flores, al periodista Mariano Onega en el programa Argentina en Vivo.

La ausencia de la obra pública a nivel nacional, solo es compensada con algunos trabajos de construcción por parte de la administración porteña, y refacciones particulares de sus habituales clientes: "Las obras grandes por ejemplo, antes traían $10 y ahora traen $5. Siguen trabajando pero con un escalón mínimo. La gente que viene al comercio es de un poder muy accesible, pero no tienen plata".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2037884113961505268&partner=&hide_thread=false Las ventas en los corralones cayeron hasta un 50%



"Ya no hay expectativas. Antes nos recuperábamos, pero ahora ya venimos mal hace varios meses", contó Horacio, comerciante de la construcción. pic.twitter.com/jZrwKQqznU — C5N (@C5N) March 28, 2026 De cara a lo que resta del año, Horacio planteó un panorama poco alentador y que exista una leve recuperación. "No hay vistas de eso hasta el momento. No hay expectativas. Hemos tenido momentos malos, pero la gente tenía la plata y a los pocos meses nos recuperábamos. Ahora a la gente le cuesta y obviamente a nosotros también".

La merma en la comercialización alcanza a todo tipo de productos de corralones: desde ladrillos, cemento, arena, cal, pegamentos de interiores, y lo productos sanitarios como inodoros, lavabo y duchas.

Los números de la construcción Los dichos de los propios comerciantes del sector son respaldados por números oficiales. Los últimos datos del índice Construya marcan que el bimestre enero- febrero de 2026, las ventas de materiales para la construcción cayeron un 28,4% interanual, sin tener en cuenta la medición en el tercer mes del año. "Esta retracción refleja la fuerte incertidumbre sobre los costos de reposición y la drástica caída en la demanda de la obra privada pequeña y mediana", detallan desde el sector. Por su parte, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), medido por el INDEC, también deja una foto de la realidad económica al describir en que "el consumo de insumos para la construcción en febrero de 2026 muestra bajas del 62,1% en asfalto, 34,3% en hierro redondo y aceros para la construcción, y 29,8% en hormigón elaborado, respecto al mismo mes del año anterior".