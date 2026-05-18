18 de mayo de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 19 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 19 de mayo de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

La canasta de crianza incluye el costo de bienes y servicios y del tiempo de cuidado.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este lunes con DNI terminado en 6.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 6.

Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 6.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes cuenten con Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este lunes con DNI terminado en 8 y 9.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de junio, sin importar la terminación de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de mayo con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.

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