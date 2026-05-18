La canasta de crianza subió 3,5% en abril: cuánto se necesita para mantener a un hijo En el informe publicado por el INDEC, todas las categorías presentaron una variación porcentual por arriba de la inflación, que fue del 2,6% en el mismo mes. Las canastas que más aumentaron fueron las de bebés y menores de hasta tres años. Por Agregar C5N en









La canasta de crianza incluye el costo de bienes y servicios y del tiempo de cuidado.

La canasta de crianza aumentó hasta 3,5% en abril y superó la inflación del mismo mes, que fue del 2,6%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El costo de criar a recién nacidos, bebés y menores de 1 a 3 años fue el que más se incrementó en el cuarto mes del año.

Entre marzo y abril, la canasta de crianza para recién nacidos y bebés trepó 3,5% al pasar de $494.367,32 a $511.763,05 (+3,5%). En la franja etaria integrada por menores de 1 a 3 años el avance mensual también fue del 3,5%, luego de escalar de $589.099,48 a $609.573,66.

Entre las infancias de 4 a 5 años la suba del costo de criarlas fue del 3,2%, tras un trepar desde los $504.267,21 a los $520.412,69. A su vez, entre los menores de mayor edad (de 6 a 12 años) el incremento del valor de su crianza también fue del 3,2%, al pasar de $633.857,46 a los $654.221,39.

canasta_crianza_05_26469BEADAB2_page-0003 La inflación de abril fue de 2,6% y representó un respiro para el gobierno de Javier Milei tras 10 meses de subas. La inflación acumulada es de 12,3% en lo que va del año y la variación interanual desde el mismo mes de 2025 alcanza el 32,4%.

Cómo calcula el INDEC la canasta de crianza Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, el INDEC toma "el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza".