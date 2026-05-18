18 de mayo de 2026 Inicio
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La canasta de crianza subió 3,5% en abril: cuánto se necesita para mantener a un hijo

En el informe publicado por el INDEC, todas las categorías presentaron una variación porcentual por arriba de la inflación, que fue del 2,6% en el mismo mes. Las canastas que más aumentaron fueron las de bebés y menores de hasta tres años.

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La canasta de crianza incluye el costo de bienes y servicios y del tiempo de cuidado.

La canasta de crianza incluye el costo de bienes y servicios y del tiempo de cuidado.

La canasta de crianza aumentó hasta 3,5% en abril y superó la inflación del mismo mes, que fue del 2,6%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El costo de criar a recién nacidos, bebés y menores de 1 a 3 años fue el que más se incrementó en el cuarto mes del año.

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Entre marzo y abril, la canasta de crianza para recién nacidos y bebés trepó 3,5% al pasar de $494.367,32 a $511.763,05 (+3,5%). En la franja etaria integrada por menores de 1 a 3 años el avance mensual también fue del 3,5%, luego de escalar de $589.099,48 a $609.573,66.

Entre las infancias de 4 a 5 años la suba del costo de criarlas fue del 3,2%, tras un trepar desde los $504.267,21 a los $520.412,69. A su vez, entre los menores de mayor edad (de 6 a 12 años) el incremento del valor de su crianza también fue del 3,2%, al pasar de $633.857,46 a los $654.221,39.

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La inflación de abril fue de 2,6% y representó un respiro para el gobierno de Javier Milei tras 10 meses de subas. La inflación acumulada es de 12,3% en lo que va del año y la variación interanual desde el mismo mes de 2025 alcanza el 32,4%.

Cómo calcula el INDEC la canasta de crianza

Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, el INDEC toma "el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza".

Dentro de la CBT se incluye tanto "el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)". Sin embargo, el presidente Javier Milei negó la actualización del segmento de servicios y mantuvo la de 2004, así que todo lo que se calcula a partir de la CBT no tiene una base que refleje el estilo de vida actual.

Para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes el organismo considera, en primer término, "el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad". A su vez, las horas de cuidado se valorizan "tomando la remuneración de la categoría 'Asistencia y cuidado de personas' del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares".

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