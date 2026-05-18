18 de mayo de 2026 Inicio
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INDEC: los salarios registrados bajaron por séptimo mes consecutivo en marzo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó el índice de sueldos del tercer mes del año, que subió en promedio un 3% en comparación con febrero y un 36,4% interanual.

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Los salarios registrados perdieron contra la inflación en marzo.

Los salarios registrados perdieron contra la inflación en marzo.

Reuters

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el índice de salarios creció un 3,4% mensual en marzo, por lo que el incremento equiparó a la inflación de ese mes ya que había sido del mismo índice. Además, detalló que la suba interanual fue del 36,4%.

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En un informe, el Indec expuso que los salarios del sector registrado subieron un 3% mensual en marzo, mientras que el aumento interanual fue del 28,1%. De esta manera, según consignó Ámbito, cayeron por séptimo mes consecutivo y llevan una pérdida del 4,67% del poder adquisitivo.

En tal sentido, los del privado registrado crecieron un 2,1% en comparación con febrero y un 27,5% interanual. En tanto, en el privado no registrado aumentaron un 4,7% mensual en marzo y un 74,4% con respecto al mismo mes de 2025. Además, los sueldos de los trabajadores públicos registraron una suba mensual del 5%, con un alza interanual del 29,6%.

En tanto, la inflación en marzo también había registrado un 3,4% mensual, que estuvo impulsado principalmente por una suba del 12,1% en Educación. También escalaron por sobre la el índice general los gastos en Transporte (4,1%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%) y Recreación y cultura (3,6%).

A nivel regional, "Alimentos y bebidas no alcohólicas" fue la categoría con mayor incidencia en la inflación general debido a la suba del 6,9% de "Carnes y derivados" en el Gran Buenos Aires. Las regiones que registraron el mayor incremento mensual fueron el Noroeste (4%) y el Noreste (4,1%).

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