14 de mayo de 2026 Inicio
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Canasta básica: en abril una familia necesitó más de $1.469.768 para no ser pobre

De acuerdo con los datos del INDEC, las canastas básicas alimentaria y total aumentaron 1,1% y 2,5% en abril de 2026 con relación a marzo, respectivamente.

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Datos de la Canasta Básica de abril según el INDEC.

Datos de la Canasta Básica de abril según el INDEC.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comunicó que una familia tipo requirió ingresos en abril por al menos $1.469.768 para no ser pobre, lo que representa un aumento del 2,5% con respecto al mes anterior y del 32,4% en la comparación interanual. Además, necesitó al menos $665.053 para no caer en la indigencia.

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En su informe, el organismo oficial marcó que la variación mensual en marzo de la canasta básica alimentaria (CBA), que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue del 2,5%, mientras que el incremento interanual fue del 32,4%. De esta manera, alcanzó una variación acumulada en lo que va del año del 12,3%.

En el caso de una familia de tres integrantes necesitó $1.170.106 para no caer en la pobreza y al menos $529.460 para no ser indigente. Por su parte, un hogar de cinco miembros requirió de $1.545.872 para no ser pobre y $699.490 para superar el umbral de indigencia.

La inflación de abril subió un 2,6%

La inflación de abril se ubicó en 2,6% y cortó la racha de 10 meses al alza, según comunicó el INDEC este jueves. De acuerdo con los datos del organismo oficial, hasta abril, los precios ya subieron 12,3% en lo que va del año y, comparados con el mismo mes de 2025, la inflación alcanza el 32,4%.

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