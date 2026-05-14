Canasta básica: en abril una familia necesitó más de $1.469.768 para no ser pobre De acuerdo con los datos del INDEC, las canastas básicas alimentaria y total aumentaron 1,1% y 2,5% en abril de 2026 con relación a marzo, respectivamente. Por Agregar C5N en









Datos de la Canasta Básica de abril según el INDEC. Redes sociales

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comunicó que una familia tipo requirió ingresos en abril por al menos $1.469.768 para no ser pobre, lo que representa un aumento del 2,5% con respecto al mes anterior y del 32,4% en la comparación interanual. Además, necesitó al menos $665.053 para no caer en la indigencia.

En su informe, el organismo oficial marcó que la variación mensual en marzo de la canasta básica alimentaria (CBA), que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue del 2,5%, mientras que el incremento interanual fue del 32,4%. De esta manera, alcanzó una variación acumulada en lo que va del año del 12,3%.

En el caso de una familia de tres integrantes necesitó $1.170.106 para no caer en la pobreza y al menos $529.460 para no ser indigente. Por su parte, un hogar de cinco miembros requirió de $1.545.872 para no ser pobre y $699.490 para superar el umbral de indigencia.

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Las canastas básicas alimentaria y total aumentaron 1,1% y 2,5% en abril de 2026 con relación a marzo, respectivamente. A nivel interanual, ambas registraron un alza de 32,4%

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La inflación de abril subió un 2,6% La inflación de abril se ubicó en 2,6% y cortó la racha de 10 meses al alza, según comunicó el INDEC este jueves. De acuerdo con los datos del organismo oficial, hasta abril, los precios ya subieron 12,3% en lo que va del año y, comparados con el mismo mes de 2025, la inflación alcanza el 32,4%.