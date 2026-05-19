19 de mayo de 2026 Inicio
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INDEC: la inflación mayorista se disparó al 5,2% en abril y acumula una suba del 11,6% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos detalló que la división con mayor aumento fue Petróleo, crudo y gas con un 2,09%, en el marco del conflicto en Medio Oriente.

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La inflación mayorista se disparó al 5

La inflación mayorista se disparó al 5,2% en abril.

Télam

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó que los precios mayoristas se incrementaron mensualmente un 5,2% en abril, por lo que alcanzó su cifra más alta desde marzo de 2024. Además, en la comparación interanual crecieron un 30,8%.

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En un informe, el Indec expuso que el aumento de los productos nacionales fue del 5,3% con respecto a marzo, debido a que las mayores subas se registraron en Petróleo crudo y gas (2,09%), Productos refinados del petróleo (1,63%), Sustancias y productos químicos (0,46%), Alimentos y bebidas (0,26%) y Productos de caucho y Plástico (0,18%). Además, los precios de los productos importados subieron un 2,5%.

En tanto, en la comparación mensual, los productos primarios sufrieron los aumentos más significativos en abril, con un 9,8%. También, por detrás se ubicaron los productos manufacturados (4,1%) y energía eléctrica (1,1%).

Por otro lado, el organismo precisó que el nivel general del índice de precios básicos al mayor subió un 4,8% en el cuarto mes del año con respecto a marzo. En tal sentido, señaló que los productos nacionales se incrementaron un 4,9% y los importados un 2,5%.

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