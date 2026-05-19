Thelma Fardin criticó el proyecto de Carolina Losada: "Va a desalentar aún más que las mujeres denuncien"

La actriz, que atravesó un proceso judicial de ocho años al denunciar a Juan Darthés por abuso, cuestionó el proyecto de ley que obtuvo dictamen de mayoría y que se debatirá en el recinto del Senado.

A dos semanas de que la Justicia de Brasil dejara firme la condena por abuso contra el actor Juan Darthés , Thelma Fardin criticó el proyecto de ley que presentó la senadora libertaria Carolina Losada contra las falsas denuncias por violencia de género. " Va a desalentar aún más que las mujeres denuncien ", advirtió la actriz que atravesó un proceso judicial de ocho años.

"Nadie está en contra de que se investigue cuando hay una denuncia falsa. La Justicia tiene que actuar rápido ", pidió Fardin en el canal de streaming Infobae en vivo y alertó: " Este proyecto de ley no viene a resolver eso , no garantiza que la Justicia pueda investigar mejor y, encima, lo que hace es poner una carga muy fuerte que va a desalentar aún más las denuncias".

La actriz aseguró que " cualquier mujer que está del otro lado tiene pánico de denunciar ", recordó que solo "el 15%" de las denuncias terminan en condena y remarcó las diferencias en el trato con las personas que denuncian otros delitos: "Si denunciás que te robaron el auto, no piensan: 'bueno, a lo mejor está mintiendo, a lo mejor está loca'".

" El sistema de justicia en tu vida puede ser tan destructivo como la violencia sexual en sí ", sentenció la joven artista que denunció a su colega en 2018 y recién obtuvo una condena firme en mayo de este año.

Fardin señaló que "ningún juez juzga solo con el testimonio de una mujer" y consideró que quienes impulsan el proyecto sostienen que por "creer en la palabra de la mujer" se está "tomando partido por un género". Asimismo, criticó que la propuesta de la ley sea agravar las penas por denuncias falsas "como si agravar las penas fuese la solución".

El proyecto de ley propone elevar la pena por denuncias falsas de 3 a 6 años (volviéndolo un delito no excarcelable) y, en el caso del falso testimonio, de 3 a 8 años. Sin embargo, estos delitos ya están tipificados en el Código Penal Argentino bajo los artículos 245 y 275. Esta modificación no crea nuevas figuras legales, sino que endurece las existentes con un sesgo específico, buscando que quienes sean acusados de mentir en contextos de género enfrenten penas incluso mayores que otros delitos de gravedad.

Quiénes están detrás del proyecto de "falsas denuncias" de Carolina Losada

Andrea Guacci, fundadora del Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias, es la principal impulsora de la reforma tras el cierre de la investigación de la FIFA contra su marido, Diego Guacci.

En mayo de 2021, cinco futbolistas de renombre en el ambiente del fútbol femenino, entre ellas Luana Muñoz, Gabriela Garton, Aldana Cometti y Camila Gómez Ares, denunciaron públicamente a Guacci por acoso sexual, hostigamiento y violencia verbal, detallando situaciones de manipulación y agresión.

Después de investigar, el Comité de Ética de la FIFA cerró el expediente en 2023 alegando que las pruebas eran "insuficientes" para corroborar los relatos de las jugadoras, resolviendo no aplicar sanciones.

Embed - Carolina Losada on Instagram: "Tenemos dictamen del proyecto contra las falsas denuncias. Primer paso cumplido, ahora vamos por la media sanción y esperamos que pronto sea ley!!!" View this post on Instagram

Mientras Guacci sostiene su inocencia, afirma haber sido "absuelto" y lidera acciones legales para restaurar su honor, las denunciantes han ratificado sus acusaciones, evidenciando la profunda brecha entre la verdad jurídica de los organismos deportivos y el testimonio de las víctimas en casos de violencia en ámbitos de poder.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la senadora Patricia Bullrich, y en el debate en el anexo de la Cámara alta apareció Ricardo Biasotti, expareja de Andrea del Boca, acusado de abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores en perjuicio de la hija que tuvo con la actriz, Ana Chiara. Quien impulsó la causa fue la abuela de la joven, en ese entonces menor, madre de la artista de televisión.

Finalmente, Biasotti fue absuelto y denunció a Andrea del Boca por "falsos recuerdos implantados" a su hija. Además de dar su versión en el Parlamento, el empresario estuvo como invitado en el programa de Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale. En este contexto, trascendió que estaría pensando lanzarse como candidato por La Libertad Avanza en 2027.