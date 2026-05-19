Preocupación por Chiche Gelblung: revelaron cómo está de salud mientras continúa internado

La salud de Chiche Gelblung genera una fuerte preocupación este martes luego de que se conocieran nuevos detalles sobre su estado clínico. El periodista y conductor, de 82 años, permanece internado en la Clínica Mater Dei tras sufrir una descompensación que obligó a una rápida intervención médica.

En medio de la incertidumbre, el periodista Pablo Montagna reveló información actualizada sobre la evolución del conductor. Según detalló en sus redes sociales, Gelblung “ pasó la noche con dolores pero se encuentra estable, despierto y comunicándose” , con lo que llevó algo de tranquilidad a familiares, colegas y seguidores que siguen atentos las novedades sobre su salud.

Además, en la publicación indicó que el periodista continúa internado en terapia intensiva mientras los médicos analizan cómo seguirá el tratamiento en los próximos días. También se informó que, ante la ausencia de su médico de cabecera, que actualmente se encuentra fuera del país, se realizará una junta médica para definir los pasos a seguir y evaluar la evolución general del cuadro clínico.

“Sigue la preocupación por la salud de Chiche Gelblung. Sigue internado en terapia intensiva. Pasó la noche con dolores pero se encuentra estable, despierto y comunicándose. Ante la ausencia de su médico de cabecera en el país, habrá una junta médica clave para definir los pasos a seguir” , fue el mensaje que compartió Montagna en X.

Qué le pasó a Chiche Gelblung

Según trascendió, el conductor sufrió una trombosis en uno de sus tobillos que derivó en complicaciones cardíacas y obligó a su inmediata internación en la Clínica Mater Dei. A raíz de esa situación, los especialistas decidieron mantenerlo en terapia intensiva para monitorear permanentemente su evolución.

En medio del cuadro médico, los profesionales le colocaron un stent luego de detectar complicaciones vinculadas al sistema cardiovascular. Desde entonces, permaneció bajo observación y se le realizaron distintos estudios para determinar cómo continuará el tratamiento y evaluar su recuperación.

Otro dato que llamó la atención es que días antes de la internación, Gelblung había sufrido una caída en su domicilio. Incluso, en sus últimas apariciones públicas se lo había visto con marcas visibles en el rostro, especialmente cerca de uno de sus ojos, producto de ese accidente doméstico.

Pese a la preocupación inicial, las últimas informaciones indican que el periodista se encuentra despierto, consciente y comunicándose con su entorno que lo acompaña. Mientras tanto, los médicos siguen de cerca su estado de salud para definir los próximos pasos en su recuperación.