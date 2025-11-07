7 de noviembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 7 de noviembre

Tras el feriado bancario, el oficial cotizó en Banco Nación a $1.445 para la venta, en el cierre de una semana marcada por la tendencia bajista. Los financieros también se desplomaron, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado y ya roza los $1.400.

El dólar minorista ya busca el piso de los $1.400. 

El dólar minorista cotizó este viernes con una leve baja a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana marcada por el desplome de la divisa en todos los segmentos. Por su parte, el mayorista se comercializó a $1.415, con una caída de $30 durante la semana, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado: cerró a $1.415. Los financieros, a la par de los otros dólares, también se alejaron de los $1.500.

En septiembre, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,8 millones de argentinos compraron un total de u$s5.080 millones, el mayor monto de compra de divisas por parte de las personas desde enero 2018, según los registros del Banco Central, en un mes inédito por la liquidación del agro inédito, el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y la poca credibilidad en el esquema cambiario.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.401,77 para la compra y $1.454,66 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.415.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.878,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.470,25, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.454,69.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.438.

