6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 6 de noviembre

En el día del bancario, el volumen de operaciones fue casi nulo, y no hubo movimientos en el minorista ni en el mayorista. Los financieros tuvieron una leve suba, mientras que el blue ya es el más barato del mercado.

Por
Las operaciones del dólar en todos sus segmentos

Las operaciones del dólar en todos sus segmentos, se vieron afectados por el día del bancario.

Pexels

En un día sin operaciones en el segmento minorista y mayorista por el feriado bancario, la referencia para el dólar fue la divisa paralela y los financieros. El blue cayó $5 y cerró este jueves a $1.435 para la venta, mientras que el MEP operó en $1.480,23 y el CCL en $1.496,45.

Las acciones argentinas cayeron hasta un 7,1% en Wall Street y el Merval retrocede por tercera jornada consecutiva
Te puede interesar:

Las acciones argentinas cayeron hasta un 7,1% en Wall Street y el Merval retrocede por tercera jornada consecutiva

En septiembre, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,8 millones de argentinos compraron un total de u$s5.080 millones, el mayor monto de compra de divisas por parte de las personas desde enero 2018, según los registros del Banco Central, en un mes inédito por la liquidación del agro inédito, el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y la poca credibilidad en el esquema cambiario.

Este miércoles, tras el apretón monetario que llevó a tasas reales positivas inusuales en la previa de las elecciones, el BCRA comenzó la normalización del costo del dinero local con una baja de las tasas de interés del 25% al 22% en las Ruedas Simultáneas de BYMA.

dólar blue billetes divisas dólares
La calma cambiaria se mantiene tras las elecciones, con un dólar flotando cerca del techo de la banda.

La calma cambiaria se mantiene tras las elecciones, con un dólar flotando cerca del techo de la banda.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.423,82 para la compra y $1.476,48 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.452.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1492,55, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.480,23.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.473.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei ratificó la continuidad de las bandas cambiarias para mantener bajo control a la cotización del dólar.

Milei descartó liberar el dólar y adelantó que mantendrá las bandas hasta 2027

En el día del bancario, casi no hubo operaciones en los segmentos del dólar.

El dólar volvió a caer en todos sus segmentos, pese a la baja de tasas del BCRA

El dólar oficial se mantiene en torno a los $1.500.

El dólar bajó $15 y se alejó de los $1.500

El dólar oficial quedó cerca del techo de la banda.

El dólar rebotó a $1.500 en la primera rueda tras la renovación del Gabinete

El dólar oficial, el blue, el mayorista y los financieros se movieron a la baja en la semana postelecciones.

La semana post electoral dejó un dólar por debajo de los $1.500: qué reacción se espera tras los cambios en el Gabinete

El dólar oficial cotiza abajo de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1 de noviembre

Rating Cero

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.
play

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 9 años.

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 8 años: estará en una película de Amazon

últimas noticias

play
Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

Hace 11 minutos
play
La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

Hace 11 minutos
Angelina Jolie visitó Ucrania.

Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia

Hace 15 minutos
El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Hace 25 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Hace 28 minutos