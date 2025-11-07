Video: una brutal serie de tornados causó destrozos en Misiones y el sur de Brasil Desde la mañana del viernes un intenso temporal acechó parte de la provincia de Misiones y tanto el sur de Paraguay, como el de Brasil. Este último país vecino fue el más afectado por la tormenta. Hasta el momento, no se registraron víctimas fatales ni heridos. Por







La Policía de Misiones desplegó un operativo preventivo y de asistencia junto con Defensa Civil y los principales municipios afectados.

Un fuerte temporal azotó este viernes por la tarde a la provincia de Misiones, sur de Brasil y Paraguay, al punto que se registraron varios tornados en la zona que causaron varios destrozos. Al cierre de esta edición no se habían registrado muertos ni heridos.

Según los reportes oficiales, la mañana comenzó con una célula de tormenta de gran desarrollo vertical. Esto significa una masa de aire con potentes corrientes ascendentes y descendentes que provocó dos tornados consecutivos. El primero de ellos sucedió en la ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira y que es fronteriza a la misionera de Bernardo de Irigoyen.

#URGENTE | Brote de tornados en Misiones, Sur de Brasil y Sur de Paraguay. Se reportan grandes daños en diversas ciudades, producto de tornados supercelulares, altamente destructivos



Este en especial sobre Río Bonito de Iguazú (Br)



Info en desarrollo...pic.twitter.com/Qqk5fAZwGe — Clima MeteoFedex (@MeteoFedex) November 7, 2025 El segundo tornado ocurrió como una consecuencia directa del mismo sistema de inestabilidad y el epicentro estuvo en Río Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, a unos 200 kilómetros del límite con Argentina. Hubo ráfagas de vientos de hasta 180 kilómetros por hora, por lo que este municipio se llevó la peor parte del temporal ya que se generaron graves daños materiales: como voladuras de techos, caída de árboles, postes derribados y autos volcados.

Este último tornado atravesó el sur de Brasil. Luego se desplazó hacia el noreste argentino, en donde afectó distintos puntos de la provincia de Misiones y, finalmente, llegó al sur de Paraguay.