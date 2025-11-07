Video: una brutal serie de tornados causó destrozos en Misiones y el sur de Brasil

Un fuerte temporal azotó este viernes por la tarde a la provincia de Misiones, sur de Brasil y Paraguay, al punto que se registraron varios tornados en la zona que causaron varios destrozos. Al cierre de esta edición no se habían registrado muertos ni heridos.
Según los reportes oficiales, la mañana comenzó con una célula de tormenta de gran desarrollo vertical. Esto significa una masa de aire con potentes corrientes ascendentes y descendentes que provocó dos tornados consecutivos. El primero de ellos sucedió en la ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira y que es fronteriza a la misionera de Bernardo de Irigoyen.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoFedex/status/1986935588759466491?t=gTtbq2fbfEh90y9RM7FhVw&s=19&partner=&hide_thread=false
El segundo tornado ocurrió como una consecuencia directa del mismo sistema de inestabilidad y el epicentro estuvo en Río Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, a unos 200 kilómetros del límite con Argentina. Hubo ráfagas de vientos de hasta 180 kilómetros por hora, por lo que este municipio se llevó la peor parte del temporal ya que se generaron graves daños materiales: como voladuras de techos, caída de árboles, postes derribados y autos volcados.
Este último tornado atravesó el sur de Brasil. Luego se desplazó hacia el noreste argentino, en donde afectó distintos puntos de la provincia de Misiones y, finalmente, llegó al sur de Paraguay.
La Policía de Misiones desplegó un operativo preventivo y de asistencia junto con Defensa Civil y los principales municipios afectados. Se realizaron relevamientos, despeje de caminos y se acompañó a las familias que más fueron perjudicadas por este intenso temporal.