Un policía retirado mató a un motochorro que intentaba robarle en Morón

Sucedió durante la mañana de este viernes y fue registrado por las cámaras de la zona. El ladrón herido murió en el lugar y su cómplice huyó.

El hecho sucedió antes del mediodía de este viernes, cuando el ex policía estacionó su auto frente a su casa. Se encontraba dentro del vehículo con su esposa y fue interceptado por dos personas armadas que se trasladaban en moto. El ex uniformado tomó su arma y disparó. El delincuente que recibió el impacto murió en el lugar. Una cámara de seguridad de la zona registró la secuencia.

Mar del Plata: imputan a un joven de 15 años por el brutal ataque a un ciclista con un ladrillo

Según informó Infobae, cuando el policía detuvo su auto, uno de los asaltantes descendió de la moto se acercó rápidamente a la puerta del acompañante y rompió el vidrio. La víctima del intento de robo aseguró que el motochorro tenía un arma y los apuntó. Frente a esto, él tomó su pistola reglamentaria, una Bersa TPR9 calibre 9mm y disparó en su defensa.

El parte de la policía estableció que el disparo fue al pecho al ladrón, quien ante la sorpresiva situación, intentó regresar a la moto donde lo esperaba su cómplice, ambos con casco. Logró subirse al rodado pero, en ese mismo instante, se desplomó y quedó tirado.

El conductor de la moto intentó reanimar a su compañero y, al ver que no reaccionaba, intentó sacar algo de los bolsillos de su compañero (en el video no se puede determinar qué es lo que se quería llevar) y huyó de la zona. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

A los pocos minutos, en el lugar, se presentó personal de policía provenientes de la Comisaría Sexta de Morón y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los médicos constataron que el motochorro murió en el lugar. El segundo implicado sigue prófugo.

La Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Morón está a cargo del caso. Los fiscales Matías Rappazzo y Hugo Ravizzini no dispusieron ninguna medida contra el ex policía porque, hasta el momento, mientras continúa la investigación, el hecho se enmarca como un acto de legítima defensa.

