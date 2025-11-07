Un policía retirado mató a un motochorro que intentaba robarle en Morón Sucedió durante la mañana de este viernes y fue registrado por las cámaras de la zona. El ladrón herido murió en el lugar y su cómplice huyó. Por







Motochorro abatido por un ex policiía en Morón Infobae

El hecho sucedió antes del mediodía de este viernes, cuando el ex policía estacionó su auto frente a su casa. Se encontraba dentro del vehículo con su esposa y fue interceptado por dos personas armadas que se trasladaban en moto. El ex uniformado tomó su arma y disparó. El delincuente que recibió el impacto murió en el lugar. Una cámara de seguridad de la zona registró la secuencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ANDigitalOK/status/1986928486771019859?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986928486771019859%7Ctwgr%5Ed7fb835c2e1a18ca2928ec592f64ac0600b374cc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fandigital.com.ar%2Fnota%2F136660%2Fpolicia-retirado-mato-a-un-menor-de-edad-que-intento-robarle-en-el-palomar%2F&partner=&hide_thread=false #INSEGURIDAD Una cámara captó el momento exacto en que un policía retirado le disparó y acabó con la vida de un motochorro menor de edad que intentó robarle en El Palomar.



El hecho sucedió este viernes 07/11 a las 11.40 horas en el cruce de las calles Maestra Rocha… pic.twitter.com/269oknOQEH — ANDigital (@ANDigitalOK) November 7, 2025 Según informó Infobae, cuando el policía detuvo su auto, uno de los asaltantes descendió de la moto se acercó rápidamente a la puerta del acompañante y rompió el vidrio. La víctima del intento de robo aseguró que el motochorro tenía un arma y los apuntó. Frente a esto, él tomó su pistola reglamentaria, una Bersa TPR9 calibre 9mm y disparó en su defensa.

El parte de la policía estableció que el disparo fue al pecho al ladrón, quien ante la sorpresiva situación, intentó regresar a la moto donde lo esperaba su cómplice, ambos con casco. Logró subirse al rodado pero, en ese mismo instante, se desplomó y quedó tirado.

El conductor de la moto intentó reanimar a su compañero y, al ver que no reaccionaba, intentó sacar algo de los bolsillos de su compañero (en el video no se puede determinar qué es lo que se quería llevar) y huyó de la zona. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

A los pocos minutos, en el lugar, se presentó personal de policía provenientes de la Comisaría Sexta de Morón y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los médicos constataron que el motochorro murió en el lugar. El segundo implicado sigue prófugo.