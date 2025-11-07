Este es el perfume favorito de Sabrina Rojas: cuánto sale La actriz mostró cuál es la fragancia que más la identifica y destacó su combinación de frescura y calidez.







La elección se vincula con un perfil floral y frutal asociado a sensaciones de vitalidad.

El perfume se caracteriza por su impronta ligera y por una marcada calidez final.

En el mercado local presenta valores variables según el punto de venta. La elección aromática de Sabrina Rojas volvió a captar la atención del mundo del espectáculo. Su preferencia por Sunflowers de Elizabeth Arden sumó un nuevo capítulo al interés que genera su estilo, marcado por una impronta fresca y por un vínculo constante con el universo de la moda. Esta fragancia, de estética luminosa, aparece como una extensión de su identidad pública.

La actriz compartió recientemente esta selección en redes, donde suele mostrar detalles vinculados a su imagen personal. Su entusiasmo por la línea Sunflowers reflejó el valor que le otorga a los aromas asociados a la alegría, la energía y la renovación, atributos que también atraviesan su presencia mediática.

Sunflowers se distingue por una composición que combina notas frutales iniciales con un corazón floral suave y un fondo cálido que prolonga la presencia del perfume. Esta estructura olfativa construyó un perfil reconocible dentro del catálogo de la marca, especialmente entre quienes buscan aromas livianos con un toque sostenido.

Perfume Sabrina Rojas La fragancia Sunflowers combina notas frutales frescas con un corazón floral suave y un fondo cálido que prolonga su presencia. @rojassas Cuál es el perfume favorito de Sabrina Rojas La fragancia elegida por la actriz es el Sunflowers de Elizabeth Arden, perteneciente a la familia floral-frutal, con una salida marcada por ingredientes como el melón, la mandarina y la bergamota, que aportan una sensación de frescura inmediata. En su fase central aparecen componentes como la mimosa, la madreselva y la margarita, que constituyen un núcleo floral delicado y envolvente.

Hacia el cierre, el perfume incorpora notas de fondo como el benjuí de Siam, el narciso y la retama de olor. Estos elementos aportan calidez y un carácter más duradero, generando un equilibrio entre ligereza y profundidad. Rojas expresó públicamente su entusiasmo tras recibir esta línea, destacando que transmite vitalidad y una mirada optimista del día a día.

Cuánto sale el perfume favorito de Sabrina Rojas En el mercado argentino, Sunflowers presenta variaciones según el punto de venta. El frasco de 100 ml figura a $77.390 tanto en Todos los Perfumes como en Farmacias RP, mientras que en Farmalife se encuentra a $61.890. La versión de 30 ml ronda los $33.297, ubicándose como una alternativa más económica dentro de la misma línea. Perfume Sabrina Rojas 2 Sunflowers mantiene valores accesibles en el mercado argentino, con opciones en presentaciones de 30 y 100 ml según cada perfumería. En tiendas de Estados Unidos, los valores oscilan entre USD 15.39 y USD 17.55, cifras que lo posicionan como un producto accesible dentro del segmento de fragancias importadas. Las diferencias de precio entre mercados responden a políticas de importación, disponibilidad y costos de distribución.

