Hoy llueve: rige una alerta meteorológica por tormentas para varias provincias de Argentina

Se esperan lloviznas en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante el transcurso del viernes. Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por caída de granizo granizo y ráfagas mayores a los 90 kilómetros por hora.

Las lluvias se presentarán durante la jornada del viernes. 

Las lluvias se presentarán durante la jornada del viernes. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas para varias provincias de Argentina. Además, se espera que algunas lloviznas pasajeras en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante la jornada del viernes 7 de noviembre.

Desde el organismo informaron que las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero se encuentran bajo alerta por tormentas fuertes o localmente severas.

Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas mayores a los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Mientras que Tucumán, Catamarca y La Rioja se encuentran bajo alerta por vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Vuelven las lluvias en AMBA: cómo seguirá el tiempo

Durante la jornada del viernes se esperan lloviznas durante el transcurso del día, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, con un cielo completamente nublado.

La máxima será de 18° y la mínima de 14°. Sin embargo, el mal tiempo no se extenderá durante el fin de semana, para el sábado 8 se espera un cielo parcialmente nublado con una máxima de 21° y mínima de 12°.

Captura del SMN.

