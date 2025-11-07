¡Se acabó el misterio! La verdad detrás de la "foto filtrada" de Gime Accardi junto a un joven La enigmática imagen de la exmujer de Nico Vázquez junto a un hombre alentó la idea sobre una nueva conquista.







La actriz protagoniza una película erótica con un cantante 14 años menor. Redes Sociales

La actriz Gimena Accardi apareció en una foto junto a un joven y finalmente se supo que era parte de una producción que protagoniza la exmujer de Nico Vázquez y que se estrena próximamente.

La artista es parte de un drama erótico llamado Tilf (Teacher I´d like to fuck), sobre una relación amorosa entre una profesora y un alumno, que protagoniza junto a Seven Kayne.

La mediática alentó el rumor de romance con el cantante de trap, reconocido amigo de Duki, y cuyo nombre verdadero es Joaquín Cordovero.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gime Accardi (@gimeaccardi) Accardi comparte la codirección con su socia creativa, Agustina Navarro, formando una dupla autoral para una narrativa compleja y adulta. Si bien todavía no se dio a conocer cuál es, se emitirá por una plataforma de entretenimientos a nivel global.