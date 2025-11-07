¡Se acabó el misterio! La verdad detrás de la "foto filtrada" de Gime Accardi junto a un joven

La actriz Gimena Accardi apareció en una foto junto a un joven y finalmente se supo que era parte de una producción que protagoniza la exmujer de Nico Vázquez y que se estrena próximamente.
La enigmática imagen de la exmujer de Nico Vázquez junto a un hombre alentó la idea sobre una nueva conquista.
La artista es parte de un drama erótico llamado Tilf (Teacher I´d like to fuck), sobre una relación amorosa entre una profesora y un alumno, que protagoniza junto a Seven Kayne.
La mediática alentó el rumor de romance con el cantante de trap, reconocido amigo de Duki, y cuyo nombre verdadero es Joaquín Cordovero.
Accardi comparte la codirección con su socia creativa, Agustina Navarro, formando una dupla autoral para una narrativa compleja y adulta. Si bien todavía no se dio a conocer cuál es, se emitirá por una plataforma de entretenimientos a nivel global.
Seven Kayne, cuyo verdadero nombre es Joaquín Cordovero, nació en Buenos Aires y comenzó su carrera musical en 2017 con el single Si Te Lastimé, bajo el sello Mueva Records. Entre sus temas más conocidos están Atrapado, Lento y Tres Rosas, que lo llevaron a posicionarse entre las voces más melódicas de la música urbana.