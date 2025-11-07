IR A
IR A

¡Se acabó el misterio! La verdad detrás de la "foto filtrada" de Gime Accardi junto a un joven

La enigmática imagen de la exmujer de Nico Vázquez junto a un hombre alentó la idea sobre una nueva conquista.

La actriz protagoniza una película erótica con un cantante 14 años menor.

La actriz protagoniza una película erótica con un cantante 14 años menor.

Redes Sociales

La actriz Gimena Accardi apareció en una foto junto a un joven y finalmente se supo que era parte de una producción que protagoniza la exmujer de Nico Vázquez y que se estrena próximamente.

El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.
Te puede interesar:

"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

La artista es parte de un drama erótico llamado Tilf (Teacher I´d like to fuck), sobre una relación amorosa entre una profesora y un alumno, que protagoniza junto a Seven Kayne.

La mediática alentó el rumor de romance con el cantante de trap, reconocido amigo de Duki, y cuyo nombre verdadero es Joaquín Cordovero.

Embed

Accardi comparte la codirección con su socia creativa, Agustina Navarro, formando una dupla autoral para una narrativa compleja y adulta. Si bien todavía no se dio a conocer cuál es, se emitirá por una plataforma de entretenimientos a nivel global.

Gimena Accardi en redes sociales

Quién es Seven Kayne, que coprotagoniza junto a Gimena Accardi

Seven Kayne, cuyo verdadero nombre es Joaquín Cordovero, nació en Buenos Aires y comenzó su carrera musical en 2017 con el single Si Te Lastimé, bajo el sello Mueva Records. Entre sus temas más conocidos están Atrapado, Lento y Tres Rosas, que lo llevaron a posicionarse entre las voces más melódicas de la música urbana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La imagen de la actriz junto a un hombre se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Parece uno de los Ortega": Gimena Accardi compartió una foto sugerente con un misterioso hombre

El viaje de los actores marca un paso importante en la consolidación de su historia de amor.

¡Amor en Nueva York! Dai Fernández y Nico Vázquez viajaron juntos a Manhattan

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández

Nico Vázquez y Dai Fernández ya no ocultan su relación.

Ya no lo ocultan: la primera foto de Nico Vázquez y Dai Fernández como pareja

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

últimas noticias

La actriz protagoniza una película erótica con un cantante 14 años menor.

¡Se acabó el misterio! La verdad detrás de la "foto filtrada" de Gime Accardi junto a un joven

Hace 14 minutos
La Policía de Misiones desplegó un operativo preventivo y de asistencia junto con Defensa Civil y los principales municipios afectados.

Video: una brutal serie de tornados causó destrozos en Misiones y el sur de Brasil

Hace 41 minutos
Motochorro abatido por un ex policiía en Morón

Un policía retirado mató a un motochorro que intentaba robarle en Morón

Hace 43 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 8 de noviembre

Hace 1 hora
El cáncer de páncreas tiene una tasa de supervivencia a cinco años de solo el 13%

Estados Unidos apura la aprobación de un prometedor medicamento para uno de los cánceres más mortíferos

Hace 1 hora