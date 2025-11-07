Tensión en Escobar: allanan la vivienda del hombre sospechado de dispararle al equipo de C5N

7 de noviembre de 2025 Inicio
Efectivos de la Policía llevan a cabo el procedimiento sobre el lugar desde donde el sospechoso, identificado como Gastón Navarro, habría efectuado tres tiros que quedaron grabadas por las cámaras e impactaron en el agua.

El operativo es llevado a cabo por la Policía Federal. 
La policía lleva a cabo este viernes un fuerte allanamiento de la vivienda del hombre sospechado de dispararle al equipo de C5N mientras se encontraban realizando una cobertura cercano al Río Paraná, en Escobar. El supuesto tirador, identificado como Gastón Navarro de 39 años, fue quien habría efectuado tres detonaciones que quedaron grabadas por las cámaras e impactaron en el agua. El hombre es señalado también por ser quien habría efectuado disparos y herir a una mujer en los en días previos.

Abril Romero Miranda permanece desaparecida.
Una adolescente de 17 años desapareció hace casi dos meses y hubo allanamientos en Salta

"Se trata de una casa tomada, lugar donde vive Navarro y es uno de los sospechosos. Nosotros llegamos ayer a la mañana, lo entrevistamos, le preguntamos si le habían allanado la vivienda, nos dijo que el martes y no le habían encontrado absolutamente nada. Pasó un rato y cuando vamos a empezar otra salida, este señor viene con la canoa para irse y en ese momento se efectúan los tres disparos", señaló en un primer momento el periodista de C5N Bernardo Magnago en el programa La Mañana.

En este marco, la información marca que "hay más personas en el interior de la vivienda porque los disparos venían desde la isla y eso es lo que está tratando de identificar: si los disparos del domingo y ayer los efectuó uno misma persona o si son varios".

Atacaron al equipo de C5N: así dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

El hecho ocurrió el jueves, minutos antes de las 13, mientras Bernardo Magnago y un camarógrafo del canal se preparaban para salir al aire en De Una. "Chicos, nos acaban de tirar. Acaban de rebotar dos o tres disparos sobre el agua", alertó el cronista.

La zona se encuentra a unos 2.000 metros del club de Kayak Escobar, y corresponde al tramo del arroyo que une el río Paraná de las Palmas con el río Luján. Amigos y familiares de la mujer baleada, Ana Marquis, señalaron que ese fue el lugar donde la alcanzó un tiro proveniente de la costa.

Embed - AHORA: LE DISPARARON AL EQUIPO DE C5N

A pocos metros se encuentra una vivienda que fue allanada por la Policía en el marco de la investigación. "Desde el otro lado de la isla, donde hay muchos matorrales, acaban de efectuar disparos. Escuchamos un sonido seco que se repitió en dos o tres oportunidades y vimos los círculos sobre el agua", detalló Magnago.

"Las sospechas apuntaban al señor que vive en esa casa. Él lo niega y dice que no tiene armas, pero este tramo del arroyo Correntino es el lugar donde se produjeron los disparos. Obviamente, no nos tiraron a pegar, tiraron a unos 10 metros de donde estamos nosotros", explicó.

En tanto, en diálogo con la cronista Daniela Gian en De Una un testigo del hecho, llamado Julio, detalló la zona del suceso: "Nosotros navegamos por la zona, es un lugar muy recreativo. Tener un loco que está tirando a tiros y que no mató a nadie de casualidad nos pareció que era importante alertarlo".

"Este tipo tiene que estar preso. Acá la navegación es tranquila y a veces hay un tema de tensión. Cuando se navega, genera una ola y hay que controlar la embarcación", advirtió.

