Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 5 de noviembre

El dólar oficial se mueve cerca de los $1.500. Pexels

El dólar minorista bajó $10 y cotizó este miércoles a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, tras dos primeros días de la semana con altibajos. En tanto, el mayorista se mantuvo estable a $1.452, el blue cayó $20 a $1.440 y ya es el más barato del mercado; mientras que los financieros se acoplan a los demás segmentos, y continúan la tendencia bajista.

Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

En tanto, el reconocido diario británico Financial Times advirtió que el Gobierno de Estados Unidos analiza un plan para que la dolarización avance en la Argentina y otros países para contener la preponderancia económica de China. La revelación se produjo en la previa del viaje del presidente Javier Milei al territorio norteamericano para participar del America Business Forum.

En septiembre, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,8 millones de argentinos compraron un total de u$s5.080 millones, el mayor monto de compra de divisas por parte de las personas desde enero 2018, según los registros del Banco Central, en un mes inédito por la liquidación del agro inédito, el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y la poca credibilidad en el esquema cambiario.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial y una semana con altibajos. Stock Dólar oficial hoy El dólar oficial cotizó a $1.423,82 para la compra y $1.476,48 para la venta.