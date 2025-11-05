Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 5 de noviembre

5 de noviembre de 2025 Inicio
El minorista operó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, tras una caída del 25% al 22% de la tasa de las Ruedas Simultáneas de BYMA. En tanto, los financieros continúan en caída, mientras que el blue ya es el más barato del mercado.

El dólar oficial se mueve cerca de los $1.500.

El dólar oficial se mueve cerca de los $1.500.

El dólar minorista bajó $10 y cotizó este miércoles a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, tras dos primeros días de la semana con altibajos. En tanto, el mayorista se mantuvo estable a $1.452, el blue cayó $20 a $1.440 y ya es el más barato del mercado; mientras que los financieros se acoplan a los demás segmentos, y continúan la tendencia bajista.

El dólar bajó $15 y se alejó de los $1.500

En septiembre, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,8 millones de argentinos compraron un total de u$s5.080 millones, el mayor monto de compra de divisas por parte de las personas desde enero 2018, según los registros del Banco Central, en un mes inédito por la liquidación del agro inédito, el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y la poca credibilidad en el esquema cambiario.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.423,82 para la compra y $1.476,48 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.452.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.493,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.478,74.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.467,5.

