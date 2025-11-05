Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 5 de noviembre
El minorista operó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, tras una caída del 25% al 22% de la tasa de las Ruedas Simultáneas de BYMA. En tanto, los financieros continúan en caída, mientras que el blue ya es el más barato del mercado.
El dólar minorista bajó $10 y cotizó este miércoles a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, tras dos primeros días de la semana con altibajos. En tanto, el mayorista se mantuvo estable a $1.452, el blue cayó $20 a $1.440 y ya es el más barato del mercado; mientras que los financieros se acoplan a los demás segmentos, y continúan la tendencia bajista.
En septiembre, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,8 millones de argentinos compraron un total de u$s5.080 millones, el mayor monto de compra de divisas por parte de las personas desde enero 2018, según los registros del Banco Central, en un mes inédito por la liquidación del agro inédito, el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y la poca credibilidad en el esquema cambiario.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó a $1.423,82 para la compra y $1.476,48 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.452.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.917,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.493,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.478,74.