Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de noviembre

El oficial opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en un comienzo de semana que implica una nueva etapa en el Gobierno tras los cambios en el Gabinete.

El dólar oficial tomó distancia del techo de la banda pero se sigue moviendo cerca.

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación , luego de un fin de semana atravesado por cambios el Gabinete . En la primera semana luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el blue, el mayorista y los financieros se movieron a la baja en medio la euforia de los mercados con los activos y bonos argentinos .

La semana post electoral dejó un dólar por debajo de los $1.500: qué reacción se espera tras los cambios en el Gabinete

Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

En tanto, el reconocido diario británico Financial Times advirtió que el Gobierno de Estados Unidos analiza un plan para que la dolarización avance en la Argentina y otros países para contener la preponderancia económica de China. La revelación se produjo en la previa del viaje del presidente Javier Milei al territorio norteamericano para participar del America Business Forum.

En septiembre, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,8 millones de argentinos compraron un total de u$s5.080 millones, el mayor monto de compra de divisas por parte de las personas desde enero 2018, según los registros del Banco Central, en un mes inédito por la liquidación del agro inédito, el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y la poca credibilidad en el esquema cambiario.

El dólar oficial cotiza a $1.422,10 para la compra y $1.475,11 para la venta.

El dólar oficial viene de una semana de altibajos luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.445.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.489,86 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.468,98.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.446.