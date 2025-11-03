Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de noviembre

El dólar oficial tomó distancia del techo de la banda pero se sigue moviendo cerca.
Pexels
Eldólar oficial cotiza este lunes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, luego de un fin de semana atravesado por cambios el Gabinete. En la primera semana luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el blue, el mayorista y los financieros se movieron a la baja en medio la euforia de los mercados con los activos y bonos argentinos.
En septiembre, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,8 millones de argentinos compraron un total de u$s5.080 millones, el mayor monto de compra de divisas por parte de las personas desde enero 2018, según los registros del Banco Central, en un mes inédito por la liquidación del agro inédito, el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y la poca credibilidad en el esquema cambiario.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.422,10 para la compra y $1.475,11 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.445.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.904,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.489,86 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.468,98.