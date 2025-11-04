4 de noviembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 4 de noviembre

El minorista operó a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación tras un arranque de semana al alza. En tanto, el mayorista bajó por primera vez tras tres ruedas al alza, mientras que los financieros siguen siendo los más caros del mercado.

El dólar oficial se mantiene en torno a los $1.500.

El dólar minorista cotizó a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación, tras un inicio de semana con una leve alza, luego de los días con altibajos que siguieron al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales. En tanto, el blue subió $15 a $1.460 y los financieros siguen siendo los más caros del mercado. Mientras que el mayorista cayó $28 por primera vez tras tres ruedas al alza.

El dólar oficial quedó cerca del techo de la banda.
En septiembre, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,8 millones de argentinos compraron un total de u$s5.080 millones, el mayor monto de compra de divisas por parte de las personas desde enero 2018, según los registros del Banco Central, en un mes inédito por la liquidación del agro inédito, el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y la poca credibilidad en el esquema cambiario.

El dólar oficial comenzó la semana al alza.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.435,86 para la compra y $1.488,74 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.454.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.930,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.512,15, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.495,58.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.478.

