Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 4 de noviembre

El dólar minorista cotizó a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación , tras un inicio de semana con una leve alza , luego de los días con altibajos que siguieron al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales. En tanto, el blue subió $15 a $1.460 y los financieros siguen siendo los más caros del mercado. Mientras que el mayorista cayó $28 por primera vez tras tres ruedas al alza.

El dólar rebotó a $1.500 en la primera rueda tras la renovación del Gabinete

Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

En tanto, el reconocido diario británico Financial Times advirtió que el Gobierno de Estados Unidos analiza un plan para que la dolarización avance en la Argentina y otros países para contener la preponderancia económica de China. La revelación se produjo en la previa del viaje del presidente Javier Milei al territorio norteamericano para participar del America Business Forum.

En septiembre, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,8 millones de argentinos compraron un total de u$s5.080 millones, el mayor monto de compra de divisas por parte de las personas desde enero 2018, según los registros del Banco Central, en un mes inédito por la liquidación del agro inédito, el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y la poca credibilidad en el esquema cambiario.

Dólar Banco Nación hoy

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.454.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.930,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.512,15, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.495,58.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.478.