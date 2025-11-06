IR A
Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

El periodista, streamer y creador de Gelatina estará este sábado 8 de noviembre en el estudio principal del canal para participar del programa que conducen Juan Amorín y Andrea Rincón. Si querés decir presente, completá tus datos en el siguiente formulario. ¡Ya está abierta la inscripción!

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

C5N abre las puertas del canal para todos aquellos que quieran venir a ver TVR, el histórico programa de resúmenes semanales que regresó a la TV argentina luego de 25 años y que este sábado contará con la presencia de Pedro Rosemblat, el periodista, streamer y creador de Gelatina, uno de los canales más vistos en YouTube.

Todos los sábados desde las 21.30, Juan Amorin y Andrea Rincón conducen un programa que tiene a los mejores invitados y la dosis justa de análisis y humor. TVR propone el repaso de los temas más importantes de la semana a través de sus tradicionales informes.

Este regreso también está acompañado por la vuelta de la locutora Estelita Montes, voz emblema del ciclo, y la presencia de la importante tribuna, con espectadores en el estudio mayor del canal del Grupo Indalo en el barrio de Chacarita.

