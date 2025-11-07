Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 La escudería francesa anunció la continuidad del piloto argentino para el año que viene, en la previa a la carrera en Interlagos, Brasil. Por







El pilarense fue confirmado como piloto para 2026.

Después de varias semanas de especulación y expectativa, finalmente se confirmó que Franco Colapinto renovará su contrato con Alpine por la temporada 2026 de la Fórmula 1, siendo ya su tercera como piloto argentino. El anuncio llegó en la previa del circuito de Interlagos, en el marco del Gran Premio de Brasil.

La primera pista de Alpine fue durante la tarde del jueves. “¿Ya hiciste los cálculos?”, publicó en sus redes sociales Alpine, junto a una imagen con los números 7, 11 y 25. La suma da 43, el número de Colapinto, y podría hacer referencia a la fecha de mañana (7 de noviembre de 2025). Los rumores por el paddock del Autódromo José Carlos Pace se agigantan a cada minuto.

En tanto, este jueves en San Pablo, la jornada fue dedicada a los medios antes de la actividad del Gran Premio de San Pablo. En los alrededores del equipo Alpine, la expectativa del anuncio de Franco Colapinto era evidente, aunque el bonaerense no quiso reconocer la confirmación.

El anuncio llegó puntual: 10:43. En redes sociales, la escudería francesa escribió: "Vamos nene. Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindándole mayor estabilidad y contunidad equipo para la nueva era".

Vamos Nene @FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era.

Los fanáticos de la Fórmula 1, entonces, podrán disfrutar de la tercera temporada de Colapinto en la máxima categoría del automovilismo mundial en la escudería francesa, a pesar de los inconvenientes manifiestos con el auto y el equipo mecánico. En lo que va de 2025, el pilarense todavía no logró sumar puntos, pero sí mostró caracter para anteponerse a las adversidades que fueron surgiendo a lo largo de las carreras. De hecho, uno de los sucesos que más generó polémica durante los últimos días fue el famoso sobrepaso a Gasly desobedeciendo las órdenes de su equipo.