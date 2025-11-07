Horóscopo de hoy, sábado 8 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 8 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco .

(21 de marzo al 20 de abril)

Si un amigo se enamora de usted, hable con él. Momento excelente para invertir en arte. Un ser querido le puede dar la pista de un nuevo trabajo. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

(21 de abril al 21 de mayo)

Nuevas expectativas sentimentales se confirman. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. En el trabajo, contenga sus impulsos. Puede sufrir molestias estomacales de poca importancia.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Recuperará sus antiguas amistades. Ahora es un excelente momento para ahorrar. Reflexione sobre sus proyectos y objetivos profesionales. Dedique más atención a su salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Será más feliz si se muestra cariñoso con los suyos. Dispondrá del dinero que necesite gracias a un familiar. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. Puede recaer por un constipado mal curado.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Jamás se penetra por la fuerza en un corazón. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. El contacto con la naturaleza le relajará.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. Su naturaleza resiste perfectamente su ritmo de vida.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Debería poner en orden sus cuentas bancarias. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. El cansancio acumulado es difícil de vencer.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Haga todo lo posible para que se descongele su corazón. Lea la letra pequeña de los contratos para evitarse sorpresas. Profesionalmente, le surgirán buenas oportunidades. Su organismo funciona perfectamente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La relación de pareja funciona, aproveche el momento. Los astros le favorecen en los negocios. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Duerma más para recuperar la energía gastada.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Reflexione sobre lo que debe eliminar de su vida amorosa. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Dedíquese más tiempo, lo necesita.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Jornada conflictiva con su pareja. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. La obsesión por el trabajo no le favorece en absoluto. Para aliviar esas molestias lumbares, vaya a un fisioterapeuta.